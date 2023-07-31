Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Для большой семьи: названы лучшие семиместные автомобили с пробегом (фото)

Peugeot, Peugeot 5008, Авто, Автомобили, Кроссовер, Кроссоверы, Минивэны, Эксперты, Рейтинг
Фото: Peugeot | Peugeot 5008 предлагает высокий уровень практичности и приятную управляемость

В рейтинг вошли 10 современных семиместных автомобилей, которые имеют множество преимуществ. Эти модели отлично подходят для большой семьи.

Related video

Британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке семейных автомобилей существует серьезная конкуренция. На выбор доступно множество моделей с семиместным салоном.

В рейтинге представлены лучшие семиместные минивэны и кроссоверы. Эти модели отлично подходят для большой семьи.

Важно
Мощные и экономные: названы лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)
Мощные и экономные: названы лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших семиместных автомобилей с пробегом:

10. Seat Alhambra

Seat Alhambra Fullscreen
Seat Alhambra имеет приятную управляемость
Фото: SEAT

Seat Alhambra приятно удивил экспертов своей управляемость. Также этот минивэн предлагает богатое оснащение и просторный интерьер.

Плюсы:

  • высокий уровень практичности;
  • есть мощные двигатели;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокий уровень вредных выбросов;
  • жесткая подвеска.

9. Ford S-Max

Ford S-Max Fullscreen
Ford S-Max предлагает практичный интерьер
Фото: Ford

Ford S-Max предлагает приятную управляемость и практичный интерьер. Добавьте к этому семь посадочных мест и вы получите отличный семейный автомобиль.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места на третьем ряду сидений;
  • некачественный интерьер;
  • большой расход топлива.

8. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq роскошнее своих конкурентов
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Также этот кроссовер заметно роскошнее своих конкурентов.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • отличные дизельные двигатели;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • не самый практичный.
Важно
Новый Skoda Kodiaq 2024 рассекречен до презентации (фото)
Новый Skoda Kodiaq 2024 рассекречен до презентации (фото)

7. Citroën Berlingo

Citroen Berlingo Fullscreen
Citroen Berlingo отличается практичным интерьером
Фото: Citroen

В Citroën Berlingo много внимания уделено внутреннему пространству. Это недорогой минивэн с высоким уровнем практичности.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • отличные бензиновые двигатели;
  • высокий уровень практичности.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • небогатое оснащение;
  • неприятная управляемость.

6. Ford Galaxy

Ford Galaxy Fullscreen
Ford Galaxy более просторный, чем Ford S-Max
Фото: Ford

Ford Galaxy предлагает много пространства в салоне. Это очень практичный минивэн с вместительным багажником.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • приятная управляемость;
  • множество комплектаций на выбор.

Минусы:

  • нет некоторых систем безопасности в базовой версии;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Volvo XC90

Volvo XC90 Fullscreen
Volvo XC90 является очень безопасным кроссовером
Фото: Volvo

Volvo XC90 отличается высоким уровнем роскоши и безопасности. Этот автомобиль также предлагает просторный интерьер, в котором достаточно места для семи человек.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • высокий уровень практичности;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • плохая шумоизоляция;
  • не самый надежный.

4. Citroën Grand C4 SpaceTourer

Citroën Grand C4 SpaceTourer Fullscreen
Citroën Grand C4 SpaceTourer является одним из самых удобных минивэнов на рынке
Фото: Citroen

Citroën Grand C4 SpaceTourer выделяется среди конкурентов своим футуристичным дизайном и богатым оснащением. По словам экспертов, это один из самых удобных минивэнов на рынке.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • отличная обзорность;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

3. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran Fullscreen
Volkswagen Touran обладает просторным интерьером
Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran предлагает просторный и практичный интерьер. Также этот минивэн обладает приятной управляемостью.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • удобные сиденья;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • небогатое оснащение;
  • высокий расход топлива;
  • низкий уровень надежности.

2. Audi Q7

Audi Q7 Fullscreen
Audi Q7 предлагает высокий уровень роскоши
Фото: Audi

Audi Q7 является очень роскошным и универсальным семейным автомобилем. Он отлично подходит для дальних поездок и отличается замечательным качеством сборки.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • комфортная подвеска;
  • высокое качество сборки.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • гибридные версии недоступны с интерьером на семь посадочных мест;
  • высокая стоимость эксплуатации.
Важно
Улучшенный флагман: новый Audi Q7 2024 рассекретили до премьеры (фото)
Улучшенный флагман: новый Audi Q7 2024 рассекретили до премьеры (фото)

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 Fullscreen
Peugeot 5008 стал лидером этого рейтинга
Фото: Stellantis

Peugeot 5008 предлагает высокий уровень практичности и обладает стильным дизайном. Также этот кроссовер отличается комфортным интерьером.

Плюсы:

  • высокий уровень практичности;
  • приятная управляемость;
  • удобные сиденья.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • мало места над головой;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали 10 кроссоверов в ценовом сегменте до $10 000, на которые стоит обратить внимание.