Улучшенный флагман: новый Audi Q7 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер Audi Q7 изменится внешне и получит набор современных опций. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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В интернет попало изображение нового Audi Q7. Большой премиальный кроссовер снова пройдет обновление и будет представлен в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Прототипы Audi Q7 2024 весной видели на тестах в шведском заполярье. На основе шпионских фотографий дизайнеры создали рендер модели.

Новый Audi Q7 видели на тестах в заполярье Фото: Motor.es

Ожидается, что новый Audi Q7 изменится внешне незначительно. Кроссоверу заменят решетку радиатора, оптику и бамперы.

В салоне Audi Q7 2024 улучшат отделку и установят новый руль. Также появятся улучшенные виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа, доработают и системы безопасности.

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Семейный кроссовер Audi сохранит бензиновые турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 л, а также 3,0-литровые турбодизели, но всех их дополнят 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. Останутся в линейке и подзаряжаемые гибриды на 381 и 456 л. с., но им увеличат емкость батареи и, соответственно, запас хода на электротяге.

Следует отметить, что новый Audi Q7 станет последней версией модели с двигателями внутреннего сгорания. В 2025 году дебютирует третье поколение кроссовера и оно станет электрическим.

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