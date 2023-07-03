Mazda прекратит выпускать одну из своих самых популярных моделей (фото)

Трехрядный кроссовер Mazda CX-9 выпускался с 2007 по 2023 год. Модель заменит Mazda CX-90 с "мягкой" гибридной силовой установкой мощностью до 340 сил.

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С 2024 года большой трехрядный кроссовер Mazda CX-9 будет снят с производства. Модель заменят на Mazda CX-90, который дебютировал в начале 2023 года. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Mazda CX-9 дебютировал в 2007 году. Это был первый полноразмерный кроссовер японского бренда.

Всего существует два поколения модели. Кроссовер второго поколения появился в 2016 году и пользовался большим спросом в США.

Mazda CX-9 оснащается 2,5-литровыми турбированным двигателем мощностью 250 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 212 км/ч.

Кроссовер Mazda CX-90 заменит CX-9 Фото: Mazda

Новая Mazda CX-90 является премиальным преемником модели CX-9. Это более технологичный и роскошный кроссовер.

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Под капотом Mazda CX-90 расположен новый 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель с "мягким" гибридом мощностью до 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. С этой силовой установкой кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды.

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