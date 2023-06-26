Mazda показала экстремальные пикапы для самых суровых условий (фото)

Mazda BT-50 SP Pro и Thunder Pro получили усиленную подвеску и внедорожную резину, а их клиренс увеличен. Пикапы предлагают в версиях мощностью 150-190 л. с.

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Пикап Mazda BT-50 2023 получил две новые модификации SP Pro и Thunder Pro. Их подготовили к тяжелому бездорожью. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Mazda BT-50 Thunder Pro получила стальные бамперы Фото: Mazda

Mazda BT-50 доработали в австралийском подразделении компании. В варианте SP Pro клиренс увеличен на 50 мм (до 285 мм), установлены внедорожные шины и дополнительная светодиодная оптика. Кроме того, появились усиленные пружины подвески и амортизаторы.

Клиренс Mazda BT-50 увеличен до 285 мм Фото: Mazda

Новая Mazda BT-50 Thunder Pro получила все вышеперечисленное оборудование, а также мощные стальные бамперы, дуги в кузове и шноркель для преодоления водных преград. Кроме того, появились пластиковые расширители арок и наполненные азотом амортизаторы.

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В отделке салона использована кожа, разбавленная черными лакированными вставками. Оснащение включает камеру заднего вида, раздельный климат-контроль и подогрев сидений.

Салон Mazda BT-50 отделан кожей Фото: Mazda

Пикапы Mazda BT-50 предлагают с 1,9-литровым 150-сильным и 3,0-литровым 190-сильным турбодизелями. Все они оснащены 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

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