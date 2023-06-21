В США представили доступный компактный пикап с богатым оснащением (фото)

Ram Rampage предложат в трех комплектациях по цене от 45 866 до 51 600 долларов. Новинка будет конкурировать с Fiat Toro, Ford Maverick и Chevrolet Montana.

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В Бразилии состоялась презентация нового компактного пикапа Ram Rampage. Модель получила стильный дизайн и предлагает более богатое оснащение, чем у конкурентов. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Ram Rampage получил дизайн в стиле старших моделей бренда. Спереди расположена большая решетка радиатора и узкие фары.

Спереди расположена большая решетка радиатора Фото: Stellantis

Модель будет предложена только в четырехдверном исполнении. Новинка будет конкурировать с Fiat Toro, Ford Maverick и Chevrolet Montana.

Ram Rampage будет доступен только в четырехдверном исполнении Фото: Stellantis

Габариты Ram Rampage:

длина — 5030 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 2990 мм;

дорожный просвет — 264 мм.

Ram Rampage будет доступен с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 168 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Также пикап можно оснастить 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 268 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Все моторы работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию входит система полного привода.

Дизельные версии пикапа смогут перевозить до 1015 кг груза. Бензиновые модификации имеют ограничение в 750 кг. Объем грузовой платформы составляет 980 литров.

В интерьере установлены цифровая панель приборов и большой дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Как опции доступны контурная подсветка салона, звуковая система Harman Kardon и сиденье водителя с электрическими регулировками.

Дисплей информационно-развлекательной системы поддерживает Android Auto и Apple CarPlay Фото: Stellantis

Базовая версия Rebel с турбодизелем будет доступна за 45 866 долларов. За эту модификацию с бензиновым двигателем придется заплатить 47 777 долларов.

Пикап можно будет купить в трех различных комплектациях Фото: Stellantis

Более дорогая комплектация Laramie с бензиновым двигателем обойдется в 49 689 долларов. Топовая версия R/T доступна за 51 600 долларов.

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Новинка поступит в продажу уже с 22 июня. Модель сперва можно будет купить только в странах Южной Америки.

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