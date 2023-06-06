В США презентовали брутальный 800-сильный пикап Ford для серьезного бездорожья (фото)

Ford F-150 от Shelby получил компрессорный двигатель и усиленную подвеску. Пикап выпустят лимитированной серией и приурочат к 100-летию Кэролла Шелби.

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Линейку Ford F-150 пополнила заряженная версия Carroll Shelby Centennial Edition. Это один из самых мощных пикапов в мире. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Shelby American.

Пикап предложен в версиях на 400 и 800 л. с. Фото: Shelby

В Shelby выполняют тюнинг Ford с 1965 года. В основном в Техасе дорабатывали Ford Mustang, но время от времени там выпускают и спортивные пикапы. Как следует из названия, Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition посвятили 100-летию со дня рождения основателя компании – знаменитого гонщика и конструктора Кэрролла Шелби.

Главные изменения произошли под капотом Ford F-150. 5,0-литровый V8 после доработки развивает 400 л. с. в атмосферной версии и 800 л. с. – с компрессором (это на 100 сил больше, чем у топового Ford F-150 Raptor R). Кроме того, для бездорожья усилили подвеску пикапа и установили регулируемые амортизаторы.

Салон отделан двухцветной кожей Фото: Shelby

Отличить новый Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition от стандартного пикапа можно по более агрессивной передней части, капоту с воздухозаборником и 22-дюймовым внедорожным шинам.

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Салон отделали двухцветной кожей, заменили коврики и установили памятные таблички с серийным номером модели. Комплектация соответствует версии Ford F-150 Lariat с виртуальной панелью приборов, электроприводом и вентиляцией сидений.

Подвеска пикапа усилена для бездорожья Фото: Shelby

Всего выпустят только 100 юбилейных Ford F-150 Shelby. За 400-сильный вариант просят 129 450 долларов, а за 800-сильный – $138 495.

Примечательно, что Carroll Shelby Centennial Edition недолго будет самым мощным Ford F-150. Уже готовится 1000-сильный пикап.

Ранее Фокус сообщал, что Shelby выпустили свой первый электромобиль.

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