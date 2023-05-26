Карманная ракета: в Киеве заметили редкий заряженный хэтчбек Ford (фото)

Ford Fiesta ST оснащен инновационным турбомотором EcoBoost мощностью 200 л. с. Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с и развивает 232 км/ч.

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Хотя новый Ford Fiesta в Украине продается, его спортивная версия ST недоступна на нашем рынке. Примечательно, что Fiesta ST предыдущего поколения был представлен в нашей стране.

Главное отличие Ford Fiesta ST от стандартной модели – под капотом. Заряженный хэтчбек оснащен нетипичным 1,5-литровым турбомотором EcoBoost. Во-первых, у него три цилиндра, а, во-вторых, один из этих цилиндров может отключаться для экономии топлива.

Двигатель Ford Fiesta ST развивает 200 л. с. и обладает крутящим моментом в 290 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч.

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В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: Ford

От обычной Ford Fiesta спортивный вариант внешне отличается особой решеткой радиатора, обвесом и спойлером на крыше. Также предложены колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Модель доступна в трехдверном и пятидверном исполнении. В салоне Ford Fiesta ST установлены спортивные кресла и руль.

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