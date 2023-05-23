В Киеве заметили самый дорогой электрокроссовер Mercedes с запасом хода 600 км (фото)

Mercedes-Benz EQS SUV — флагманский электрокроссовер в линейке немецкой марки. Замеченный в Киеве электрокар стоит свыше 100 тысяч евро.

Related video

В Украине появился новый Mercedes-Benz EQS SUV. Один из первых таких электрокроссоверов сфотографировали в Киеве. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Кроссовер способен проехать 613 км без подзарядки Фото: Topcars UA

Новый Mercedes EQS – электрическая альтернатива модели GLS. Его позиционируют как флагманский электрокроссовер марки. Цена Mercedes EQS в Украине стартует с 96 851 евро (3 884 364 грн), а топовая версия EQS 580, как на фото, обойдется минимум в 117 823 евро (4 725 480 грн).

Важно

В Украине заметили очень редкий спортивный Mercedes-Benz 2000-х (фото)

Электромобиль Mercedes EQS достигает 5130 мм в длину при колесной базе 3200 мм. Он отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей и выдвижными дверными ручками.

На передней панели установлен большой трехсекционный дисплей Фото: Mercedes-Benz

В салоне на всю переднюю панель растянут большой трехсекционный дисплей. Кроссовер Mercedes EQS предлагают в версиях на 5 и 7 мест. Электрокар оснащен сканером отпечатков пальцев и может таким образом распознавать владельца. Также недавно в линейке появилась роскошная версия модели от Maybach.

Новый Mercedes EQS 580 оснащен двумя моторами общей мощностью 544 л. с. и батареей емкостью 107,8 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и развивает 210 км/ч, а его запас хода составляет до 613 км. Электромобиль оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине воссоздали экстремальный Гелендваген.

Также мы писали, что в нашу страну привезли флагманский электрокар BMW.