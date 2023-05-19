В Украине заметили очень редкий спортивный Mercedes-Benz 2000-х (фото)

Всего выпущено только 1750 заряженных седанов Mercedes C55 AMG. Спортивная версия модели оснащена 5,4-литровым V8 мощностью 367 л. с.

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В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz C55 AMG 2005 года. Спортивный седан является настоящим раритетом, ведь в Украине единицы таких авто. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Mercedes C55 AMG W203 является раритетом не только в Украине. Всего с 2004 по 2007 годы выпущено только 1750 таких авто.

С виду Mercedes C55 AMG не слишком отличается от стандартного C-Class Фото: Topcars UA

Главное отличие Mercedes C55 AMG прячется под капотом. Относительно небольшой седан оснастили огромным 5,4-литровым V8 на 367 л. с. и 510 Н∙м. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Кроме того, спортивный седан Mercedes W203 получил увеличенные тормоза, а его подвеску и рулевое управление доработали.

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Примечательно, что заряженная версия выглядит довольно скромно и визуально не слишком отличается от стандартного Mercedes C-Class W203. У нее скромный обвес, миниатюрный задний спойлер и 17-дюймовые диски. Кроме того, сзади видны четыре выхлопных трубы. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели очень редкий спортивный родстер Mercedes 2000-х годов.

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