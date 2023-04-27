В Киеве заметили очень редкий и мощный спорткар Mercedes 2000-х (фото)

Всего выпущено только 1305 Mercedes SL65 AMG. Купе-кабриолет оснащен 6,0-литровым турбированным V12 мощностью 612 л. с.

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В Киеве сфотографировали заряженный Mercedes-Benz SL65 AMG 2005 года. Это не только самая мощная, но и самая редкая версия купе-кабриолета. Фото Mercedes появились на странице t.o.p.c.a.r.s.ua в Instagram.

Всего выпустили только 1305 Mercedes-Benz SL65 AMG в кузове R230. Новым такой спорткар стоил 221 500 евро.

Спорткар оснащен 612-сильным V12

Главная особенность Mercedes SL65 AMG прячется под капотом. Купе-кабриолет оснащен огромным 6,0-литровым V12 с двумя турбинами.

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Двигатель развивает 612 л. с. и обладает внушительным крутящим моментом в 1000 Н∙м. С 5-ступенчатой автоматической КПП Mercedes SL65 AMG разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Кроме того, у авто перенастроена пневмоподвеска и установлены увеличенные тормоза.

Новым купе-кабриолет стоил 221 500 евро

Сверхмощная заряженная версия визуально мало чем отличается от стандартного Mercedes-Benz SL R230. Спорткар получил скромный обвес, четыре выхлопные трубы и 19-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные сиденья. Металлическая крыша складывается с помощью электропривода.

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