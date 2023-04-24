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Авто

Лимитированный эксклюзив: в Украине заметили самый мощный и быстрый седан BMW (фото)

BMW M5 F90, BMW M5 CS, BMW M5, седан BMW
Всего выпущено только 1000 BMW M5 CS

Всего существует только 1000 BMW M5 CS. Седан оснащен мощным 635-сильным V8 и облегчен на 100 кг за счет использования в конструкции карбона.

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В центре Киева сфотографировали раритетный BMW M5 CS 2021 года. Это самый мощный и быстрый седан немецкой марки. Снимки BMW опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.ua.

Седан BMW M5, BMW M5 F90, BMW M5 CS, BMW M5 Fullscreen
Седан оснащен 635-сильным V8 твин-турбо

BMW M5 CS (Clubsport) – экстремальная лимитированная версия модели. Ее производили только в 2021 году и всего выпустили только 1000 таких авто и в Украине такой спортивный седан BMW пока один.

Главная особенность BMW M5 CS – доработанный двигатель. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо увеличили до 635 л. с. Кроме того, седан стал на 100 кг легче, ведь его крыша, капот и аэродинамический обвес выполнены из карбона.

BMW M5 CS, BMW M5 F90, BMW M5 Fullscreen
Максимальная скорость авто ограничена на 305 км/ч

Более легкий и мощный BMW M5 CS разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а до 200 км/ч – за 10,4 с. Ограничитель максимальной скорости установлен на 305 км/ч.

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В подвеске установили более жесткие пружины и стабилизаторы. Замедляют седан BMW карбоново-керамические тормоза.

Салон BMW M5 CS, BMW M5 F90, BMW M5 CS, BMW M5, седан BMW Fullscreen
В салоне BMW M5 CS установлены четыре отдельных кресла

От стандартного BMW M5 F90 вариант Clubsport можно по измененному обвесу, капоту с воздухозаборниками и карбоновому спойлеру. В салоне установлены спортивные сиденья, причем как на первом, так и на втором ряду (авто стало четырехместным).

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