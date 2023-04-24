Лимитированный эксклюзив: в Украине заметили самый мощный и быстрый седан BMW (фото)

Всего существует только 1000 BMW M5 CS. Седан оснащен мощным 635-сильным V8 и облегчен на 100 кг за счет использования в конструкции карбона.

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В центре Киева сфотографировали раритетный BMW M5 CS 2021 года. Это самый мощный и быстрый седан немецкой марки. Снимки BMW опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.ua.

Седан оснащен 635-сильным V8 твин-турбо

BMW M5 CS (Clubsport) – экстремальная лимитированная версия модели. Ее производили только в 2021 году и всего выпустили только 1000 таких авто и в Украине такой спортивный седан BMW пока один.

Главная особенность BMW M5 CS – доработанный двигатель. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо увеличили до 635 л. с. Кроме того, седан стал на 100 кг легче, ведь его крыша, капот и аэродинамический обвес выполнены из карбона.

Максимальная скорость авто ограничена на 305 км/ч

Более легкий и мощный BMW M5 CS разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а до 200 км/ч – за 10,4 с. Ограничитель максимальной скорости установлен на 305 км/ч.

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В подвеске установили более жесткие пружины и стабилизаторы. Замедляют седан BMW карбоново-керамические тормоза.

В салоне BMW M5 CS установлены четыре отдельных кресла

От стандартного BMW M5 F90 вариант Clubsport можно по измененному обвесу, капоту с воздухозаборниками и карбоновому спойлеру. В салоне установлены спортивные сиденья, причем как на первом, так и на втором ряду (авто стало четырехместным).

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