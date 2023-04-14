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Авто

Какие редкие и эксклюзивные авто появились в Украине за последнее время (фото)

суперкар феррари, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper
За последнее время в Украину ввезли несколько интересных авто

За последние месяцы в Украине появилось сразу несколько эксклюзивных суперкаров. Кроме того, в нашу страну ввезли дорогие электромобили и сверхмощные пикапы.

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Даже во время войны в Украине появляются редкие и интересные автомобили. За последнее время на украинских дорогах заметили суперкары, дорогие представительские модели и мощные авто повышенной проходимости. Фокус выбрал самые интересные авто, замеченные в Украине за последнее время.

Aston Martin DB11

Aston Martin DB11, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Aston Martin DB11 Q Collection
Фото: topgir.com.ua

В Украине зарегистрирован не один суперкар Aston Martin DB11, однако этот автомобиль особенный, ведь персонализирован в рамках программы Q Collection. У него эксклюзивный голубой цвет (он стоит $6380) и улучшенная внутренняя отделка. Под капотом – 608-сильный V12, позволяющий разить 322 км/ч.

BMW i7

BMW i7, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
BMW i7
Фото: topgir.com.ua

Флагманский электромобиль BMW i7 стоит от 116 тыс. евро. Электрическая версия представительского седана BMW 7 Series оснащена 544-сильной установкой и способна разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 240 км/ч. Запас хода составляет 625 км. Седан получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса, а среди опций есть большой монитор для задних пассажиров.

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Dodge Viper

Dodge Viper, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Dodge Viper
Фото: topgir.com.ua

Dodge Viper сняли с производства еще в 2017 году, однако последнее поколение культовой модели появилось у нас только сейчас. Всего выпустили только 2427 таких купе. Автомобиль оснащен огромным 8,4-литровым V10 мощностью 640 л. с. и комплектовался исключительно 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 334 км/ч.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Ferrari SF90 Stradale

В Украину уже ввезли как минимум третий Ferrari SF90 Stradale стоимостью около миллиона долларов. Флагманский суперкар итальянской марки оснащен гибридной установкой суммарной мощностью 1000 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и способен развить 340 км/ч – это одно из самых быстрых авто в Украине. Вместе с тем суперкар Ferrari способен проехать до 25 км в чисто электрическом режиме.

Polestar 1

Polestar 1, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Polestar 1
Фото: topgir.com.ua

В 2020 году выпустили всего 1500 купе Polestar 1 и это до сих пор самая быстрая модель от Volvo. Полноприводный автомобиль оснащен 608-сильной гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 250 км/ч. У него огромный запас хода на электротяге – 150 км, а расход топлива составляет 8,4 л/100 км.

Ram 1500 TRX

RAM 1500 TRX, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T Fullscreen
Ram 1500 TRX
Фото: topgir.com.ua

Могучий Ram 1500 TRX является самым мощным бензиновым пикапом в мире. Под его капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 на 707 л. с. от Dodge Charger и Challenger Hellcat. Хотя пикап Ram весит более трех тонн, он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. К тому же, у авто неплохие внедорожные способности.

Rivian R1T

Rivian R1T, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Ram 1500 TRX Fullscreen
Rivian R1T

Электрический пикап Rivian R1T еще мощнее, чем Ram 1500 TRX. В Украину привезли топовую версию электрокара на 835 л. с. Спринт до 100 км/ч у нее занимает всего 3 секунды. Электромобиль получил батарею на 135 кВт∙ч и способен проехать 500 км без подзарядки. Пневмоподвеска с изменяемым клиренсом помогает на бездорожье и позволяет форсировать броды глубиной до 90 см.

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Toyota Supra

Toyota Supra Fullscreen
Toyota Supra
Фото: topgir.com.ua

Возрожденный спорткар Toyota Supra – редкость на украинских дорогах. Купе имеет немецкую "начинку", ведь построено на платформе BMW Z4. У этой модели позаимствована и 3,0-литровая турбошестерка на 340 л. с. С ней новая Toyota Supra разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и развивает 250 км/ч. Замеченный в Киеве спорткар получил еще и тюнинг.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину вернулся сверхскоростной 800-сильный суперкар Ferrari.

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