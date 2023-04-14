Какие редкие и эксклюзивные авто появились в Украине за последнее время (фото)

За последние месяцы в Украине появилось сразу несколько эксклюзивных суперкаров. Кроме того, в нашу страну ввезли дорогие электромобили и сверхмощные пикапы.

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Даже во время войны в Украине появляются редкие и интересные автомобили. За последнее время на украинских дорогах заметили суперкары, дорогие представительские модели и мощные авто повышенной проходимости. Фокус выбрал самые интересные авто, замеченные в Украине за последнее время.

Aston Martin DB11

Aston Martin DB11 Q Collection Фото: topgir.com.ua

В Украине зарегистрирован не один суперкар Aston Martin DB11, однако этот автомобиль особенный, ведь персонализирован в рамках программы Q Collection. У него эксклюзивный голубой цвет (он стоит $6380) и улучшенная внутренняя отделка. Под капотом – 608-сильный V12, позволяющий разить 322 км/ч.

BMW i7

BMW i7 Фото: topgir.com.ua

Флагманский электромобиль BMW i7 стоит от 116 тыс. евро. Электрическая версия представительского седана BMW 7 Series оснащена 544-сильной установкой и способна разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 240 км/ч. Запас хода составляет 625 км. Седан получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса, а среди опций есть большой монитор для задних пассажиров.

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Dodge Viper

Dodge Viper Фото: topgir.com.ua

Dodge Viper сняли с производства еще в 2017 году, однако последнее поколение культовой модели появилось у нас только сейчас. Всего выпустили только 2427 таких купе. Автомобиль оснащен огромным 8,4-литровым V10 мощностью 640 л. с. и комплектовался исключительно 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 334 км/ч.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale

В Украину уже ввезли как минимум третий Ferrari SF90 Stradale стоимостью около миллиона долларов. Флагманский суперкар итальянской марки оснащен гибридной установкой суммарной мощностью 1000 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и способен развить 340 км/ч – это одно из самых быстрых авто в Украине. Вместе с тем суперкар Ferrari способен проехать до 25 км в чисто электрическом режиме.

Polestar 1

Polestar 1 Фото: topgir.com.ua

В 2020 году выпустили всего 1500 купе Polestar 1 и это до сих пор самая быстрая модель от Volvo. Полноприводный автомобиль оснащен 608-сильной гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 250 км/ч. У него огромный запас хода на электротяге – 150 км, а расход топлива составляет 8,4 л/100 км.

Ram 1500 TRX

Ram 1500 TRX Фото: topgir.com.ua

Могучий Ram 1500 TRX является самым мощным бензиновым пикапом в мире. Под его капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 на 707 л. с. от Dodge Charger и Challenger Hellcat. Хотя пикап Ram весит более трех тонн, он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. К тому же, у авто неплохие внедорожные способности.

Rivian R1T

Rivian R1T

Электрический пикап Rivian R1T еще мощнее, чем Ram 1500 TRX. В Украину привезли топовую версию электрокара на 835 л. с. Спринт до 100 км/ч у нее занимает всего 3 секунды. Электромобиль получил батарею на 135 кВт∙ч и способен проехать 500 км без подзарядки. Пневмоподвеска с изменяемым клиренсом помогает на бездорожье и позволяет форсировать броды глубиной до 90 см.

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Toyota Supra

Toyota Supra Фото: topgir.com.ua

Возрожденный спорткар Toyota Supra – редкость на украинских дорогах. Купе имеет немецкую "начинку", ведь построено на платформе BMW Z4. У этой модели позаимствована и 3,0-литровая турбошестерка на 340 л. с. С ней новая Toyota Supra разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и развивает 250 км/ч. Замеченный в Киеве спорткар получил еще и тюнинг.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину вернулся сверхскоростной 800-сильный суперкар Ferrari.

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