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Авто

Які рідкісні та ексклюзивні авто з'явилися в Україні останнім часом (фото)

суперкар феррарі, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper
Останнім часом в Україну ввезли кілька цікавих авто

За останні місяці в Україні з'явилося одразу кілька ексклюзивних суперкарів. Крім того, в нашу країну ввезли дорогі електромобілі та надпотужні пікапи.

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Навіть під час війни в Україні з'являються рідкісні та цікаві автомобілі. Останнім часом на українських дорогах помітили суперкари, дорогі представницькі моделі та потужні авто підвищеної прохідності. Фоку вибрав найцікавіші авто, помічені в Україні останнім часом.

Aston Martin DB11

Aston Martin DB11, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Aston Martin DB11 Q Collection
Фото: topgir.com.ua

В Україні зареєстрований не один суперкар Aston Martin DB11, але цей автомобіль особливий, адже персоналізований в рамках програми Q Collection. У нього ексклюзивний блакитний колір (він коштує $6380) та покращене внутрішнє оздоблення. Під капотом – 608-сильний V12, що дозволяє вражати 322 км/год.

BMW i7

BMW i7, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
BMW i7
Фото: topgir.com.ua

Флагманський електромобіль BMW i7 коштує від 116 тисяч євро. Електрична версія представницького седана BMW 7 Series оснащена 544-сильною установкою та здатна розігнатися до 100 км/год за 4,7 с та розвинути 240 км/год. Запас ходу складає 625 км. Седан отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса, а серед опцій є великий монітор для задніх пасажирів.

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Dodge Viper

Dodge Viper, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Dodge Viper
Фото: topgir.com.ua

Dodge Viper зняли з виробництва ще у 2017 році, проте останнє покоління культової моделі з'явилося у нас лише зараз. Усього випустили лише 2427 таких купе. Автомобіль оснащений величезним 8,4-літровим V10 потужністю 640 к. с. та комплектувався виключно 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість становить 334 км/год.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Ferrari SF90 Stradale

В Україну вже ввезли щонайменше третій Ferrari SF90 Stradale вартістю близько мільйона доларів. Флагманський суперкар італійської марки оснащений гібридною установкою сумарною потужністю 1000 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,5 сек і здатний розвинути 340 км/год – це одне з найшвидших авто в Україні. Водночас суперкар Ferrari здатний проїхати до 25 км у суто електричному режимі.

Polestar 1

Polestar 1, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T, Ram 1500 TRX Fullscreen
Polestar 1
Фото: topgir.com.ua

У 2020 році випустили лише 1500 купе Polestar 1 і це досі найшвидша модель від Volvo. Повнопривідний автомобіль оснащений 608-сильною гібридною установкою. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,2 с та розвинути 250 км/год. Він має величезний запас ходу на електротязі – 150 км, а витрата палива становить 8,4 л/100 км.

Ram 1500 TRX

RAM 1500 TRX, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Rivian R1T Fullscreen
Ram 1500 TRX
Фото: topgir.com.ua

Могутній Ram 1500 TRX є найпотужнішим бензиновим пікапом у світі. Під капотом ховається 6,2-літровий компресорний V8 на 707 к. с. від Dodge Charger та Challenger Hellcat. Хоча пікап Ram важить понад три тонни, він розганяється до 100 км/год за 4,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год. До того ж, у автомобіля хороші позашляхові можливості.

Rivian R1T

Rivian R1T, суперкар Aston Martin, суперкар Ferrari, Dodge Viper, Ram 1500 TRX Fullscreen
Rivian R1T

Електричний пікап Rivian R1T набагато потужніший, ніж Ram 1500 TRX. В Україну привезли топову версію електрокара на 835 к. с. Спринт до 100 км/год у неї займає лише 3 секунди. Електромобіль отримав батарею на 135 кВт∙год та здатний проїхати 500 км без підзарядки. Пневмопідвіска з кліренсом, що змінюється, допомагає на бездоріжжі і дозволяє форсувати броди глибиною до 90 см.

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Toyota Supra

Toyota Supra Fullscreen
Toyota Supra
Фото: topgir.com.ua

Відроджений спорткар Toyota Supra – рідкість українських шляхів. Купе має німецьку "начинку", адже побудовано на платформі BMW Z4. У цієї моделі запозичена і 3,0-літрова турбошістка на 340 к. с. З нею нова Toyota Supra розганяється до 100 км/год за 4,3 секунди і розвиває 250 км/год. Помічений у Києві спорткар отримав ще й тюнінг.

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