Які рідкісні та ексклюзивні авто з'явилися в Україні останнім часом (фото)

За останні місяці в Україні з'явилося одразу кілька ексклюзивних суперкарів. Крім того, в нашу країну ввезли дорогі електромобілі та надпотужні пікапи.

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Навіть під час війни в Україні з'являються рідкісні та цікаві автомобілі. Останнім часом на українських дорогах помітили суперкари, дорогі представницькі моделі та потужні авто підвищеної прохідності. Фоку вибрав найцікавіші авто, помічені в Україні останнім часом.

Aston Martin DB11

Aston Martin DB11 Q Collection Фото: topgir.com.ua

В Україні зареєстрований не один суперкар Aston Martin DB11, але цей автомобіль особливий, адже персоналізований в рамках програми Q Collection. У нього ексклюзивний блакитний колір (він коштує $6380) та покращене внутрішнє оздоблення. Під капотом – 608-сильний V12, що дозволяє вражати 322 км/год.

BMW i7

BMW i7 Фото: topgir.com.ua

Флагманський електромобіль BMW i7 коштує від 116 тисяч євро. Електрична версія представницького седана BMW 7 Series оснащена 544-сильною установкою та здатна розігнатися до 100 км/год за 4,7 с та розвинути 240 км/год. Запас ходу складає 625 км. Седан отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса, а серед опцій є великий монітор для задніх пасажирів.

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Dodge Viper

Dodge Viper Фото: topgir.com.ua

Dodge Viper зняли з виробництва ще у 2017 році, проте останнє покоління культової моделі з'явилося у нас лише зараз. Усього випустили лише 2427 таких купе. Автомобіль оснащений величезним 8,4-літровим V10 потужністю 640 к. с. та комплектувався виключно 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість становить 334 км/год.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale

В Україну вже ввезли щонайменше третій Ferrari SF90 Stradale вартістю близько мільйона доларів. Флагманський суперкар італійської марки оснащений гібридною установкою сумарною потужністю 1000 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,5 сек і здатний розвинути 340 км/год – це одне з найшвидших авто в Україні. Водночас суперкар Ferrari здатний проїхати до 25 км у суто електричному режимі.

Polestar 1

Polestar 1 Фото: topgir.com.ua

У 2020 році випустили лише 1500 купе Polestar 1 і це досі найшвидша модель від Volvo. Повнопривідний автомобіль оснащений 608-сильною гібридною установкою. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,2 с та розвинути 250 км/год. Він має величезний запас ходу на електротязі – 150 км, а витрата палива становить 8,4 л/100 км.

Ram 1500 TRX

Ram 1500 TRX Фото: topgir.com.ua

Могутній Ram 1500 TRX є найпотужнішим бензиновим пікапом у світі. Під капотом ховається 6,2-літровий компресорний V8 на 707 к. с. від Dodge Charger та Challenger Hellcat. Хоча пікап Ram важить понад три тонни, він розганяється до 100 км/год за 4,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год. До того ж, у автомобіля хороші позашляхові можливості.

Rivian R1T

Rivian R1T

Електричний пікап Rivian R1T набагато потужніший, ніж Ram 1500 TRX. В Україну привезли топову версію електрокара на 835 к. с. Спринт до 100 км/год у неї займає лише 3 секунди. Електромобіль отримав батарею на 135 кВт∙год та здатний проїхати 500 км без підзарядки. Пневмопідвіска з кліренсом, що змінюється, допомагає на бездоріжжі і дозволяє форсувати броди глибиною до 90 см.

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Toyota Supra

Toyota Supra Фото: topgir.com.ua

Відроджений спорткар Toyota Supra – рідкість українських шляхів. Купе має німецьку "начинку", адже побудовано на платформі BMW Z4. У цієї моделі запозичена і 3,0-літрова турбошістка на 340 к. с. З нею нова Toyota Supra розганяється до 100 км/год за 4,3 секунди і розвиває 250 км/год. Помічений у Києві спорткар отримав ще й тюнінг.

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