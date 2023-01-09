В Україні з'явився найрідкісніший і найшвидший спорткар від Volvo (фото)

Усього випустили лише 1500 ексклюзивних Polestar 1. У спортивного купе карбоновий кузов та 608-сильна гібридна установка.

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У Києві сфотографували гібридне спортивне купе Polestar 1 2020 року. Це одна з рідкісних моделей від Volvo. Про унікальне авто розповіли на сайті ТопЖир.

[ + – ] Усього випущено лише 1500 гібридних купе Фото: topgir.com.ua

Polestar 1 — перша самостійна модель нового бренду Volvo. До цього підрозділ Polestar виконував тюнінг Volvo, але його вирішили організувати в окрему марку випуску "зелених" авто. Polestar 1 став єдиним гібридом у лінійці, всі наступні моделі є електрокарами.

Polestar 1 випустили лімітованою серією з 1500 екземплярів. Новим таке купе коштувало 150 000 євро.

[ + – ] Кузов авто виконаний з карбону Фото: topgir.com.ua

Чотиримісний Polestar 1 досягає майже 4,6 м завдовжки і відрізняється елегантним дизайном з довгим капотом та високою віконною лінією. Кузов авто виконаний із карбону.

Модель пропонували лише в одній багатій комплектації — з віртуальною панеллю приладів, великим тачскрином, шкіряним салоном, електроприводом сидінь, камерами кругового огляду та автопілотом.

[ + – ] Шведський спорткар може проїхати 150 км на електротязі Фото: topgir.com.ua

Повнопривідний шведський спорткар оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Сумарна віддача складає 608 к. с. та 1000 Нм.

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Гібрид Polestar 1 розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год — це найшвидша модель від Volvo. Водночас авто може проїхати 150 км в електричному режимі та витрачає 8,4 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явився електромобіль від Volvo із запасом ходу 700 км.