В Украине появился самый редкий и самый быстрый спорткар от Volvo (фото)

Всего выпустили только 1500 эксклюзивных Polestar 1. У спортивного купе карбоновый кузов и 608-сильная гибридная установка.

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В Киеве сфотографировали гибридное спортивное купе Polestar 1 2020 года. Это одна из самых редких моделей от Volvo. Об уникальном авто рассказали на сайте ТопЖыр.

[ + – ] Всего выпущено только 1500 гибридных купе Фото: topgir.com.ua

Polestar 1 – первая самостоятельная модель от нового бренда Volvo. До этого подразделение Polestar выполняло тюнинг Volvo, но его решили организовать в отдельную марку по выпуску "зеленых" авто. Polestar 1 стал единственным гибридом в линейке, все последующие модели являются электрокарами.

Polestar 1 выпустили лимитированной серией из 1500 экземпляров. Новым такое купе стоило 150 000 евро.

[ + – ] Кузов авто выполнен из карбона Фото: topgir.com.ua

Четырехместный Polestar 1 достигает почти 4,6 м в длину и отличается элегантным дизайном с длинным капотом и высокой оконной линией. Кузов авто выполнен из карбона.

Модель предлагали только в одной богатой комплектации – с виртуальной панелью приборов, большим тачскрином, кожаным салоном, электроприводом сидений, камерами кругового обзора и парковочным автопилотом.

[ + – ] Шведский спорткар может проехать 150 км на электротяге Фото: topgir.com.ua

Полноприводной шведский спорткар оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Суммарная отдача составляет 608 л. с. и 1000 Нм.

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Гибрид Polestar 1 разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч — это самая быстрая модель от Volvo. Вместе с тем, авто может проехать 150 км в электрическом режиме и расходует 8,4 л/100 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также появился электромобиль от Volvo с запасом хода 700 км.