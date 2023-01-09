В Украине появился самый редкий и самый быстрый спорткар от Volvo (фото)
Всего выпустили только 1500 эксклюзивных Polestar 1. У спортивного купе карбоновый кузов и 608-сильная гибридная установка.
В Киеве сфотографировали гибридное спортивное купе Polestar 1 2020 года. Это одна из самых редких моделей от Volvo. Об уникальном авто рассказали на сайте ТопЖыр.
Polestar 1 – первая самостоятельная модель от нового бренда Volvo. До этого подразделение Polestar выполняло тюнинг Volvo, но его решили организовать в отдельную марку по выпуску "зеленых" авто. Polestar 1 стал единственным гибридом в линейке, все последующие модели являются электрокарами.
Polestar 1 выпустили лимитированной серией из 1500 экземпляров. Новым такое купе стоило 150 000 евро.
Четырехместный Polestar 1 достигает почти 4,6 м в длину и отличается элегантным дизайном с длинным капотом и высокой оконной линией. Кузов авто выполнен из карбона.
Модель предлагали только в одной богатой комплектации – с виртуальной панелью приборов, большим тачскрином, кожаным салоном, электроприводом сидений, камерами кругового обзора и парковочным автопилотом.
Полноприводной шведский спорткар оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Суммарная отдача составляет 608 л. с. и 1000 Нм.Важно
Гибрид Polestar 1 разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч — это самая быстрая модель от Volvo. Вместе с тем, авто может проехать 150 км в электрическом режиме и расходует 8,4 л/100 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине также появился электромобиль от Volvo с запасом хода 700 км.