Легенда з Японії: в Україні з'явився найновіший спорткар Toyota з тюнінгом (фото)

Нова Toyota Supra розроблена спільно з BMW та побудована на платформі моделі Z4. Спорткар оснащений 340-сильною турбошісткою та розганяється до сотні за 4,3 с.

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В Україні помічено нову Toyota Supra п'ятого покоління. Культовий японський спорткар помітили у центрі Києва. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Toyota Supra – одна з найзнаменитіших спортивних моделей із Японії. У 2019 році купе відродили та представили його п'яту генерацію. Примітно, що цього разу модель має німецьке коріння, адже її створили разом із BMW і вона використовує платформу родстера Z4.

Спорткар оснащений 340-сильною турбошісткою Фото: topgir.com.ua

Нова Toyota Supra в Україні офіційно не продається, тому авто пригнали зі США чи Європи. Поки що в нашій країні лише кілька таких купе.

Саме цей автомобіль виділяється ще й тюнінгом. У нього карбоновий капот і спеціальні спицьовані диски BBS з низькопрофільною гумою.

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Спорткар Toyota Supra оснащений 3,0-літровою турбошісткою BMW на 340 к. с. і доступний з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

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