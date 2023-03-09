Легенда из Японии: в Украине появился новейший спорткар Toyota с тюнингом (фото)

Новая Toyota Supra разработана совместно с BMW и построена на платформе модели Z4. Спорткар оснащен 340-сильной турбошестеркой и разгоняется до сотни за 4,3 с.

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В Украине замечена новая Toyota Supra пятого поколения. Культовый японский спорткар заметили в центре Киева. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Toyota Supra – одна из самых знаменитых спортивных моделей из Японии. В 2019 году купе возродили и представили его пятую генерацию. Примечательно, что на этот раз модель имеет немецкие корни, ведь ее создали совместно с BMW и она использует платформу родстера Z4.

Спорткар оснащен 340-сильной турбошестеркой Фото: topgir.com.ua

Новая Toyota Supra в Украине официально не продается, поэтому авто пригнали из США либо Европы. Пока в нашей стране лишь несколько таких купе.

Конкретно этот автомобиль выделяется еще и тюнингом. У него карбоновый капот и особые спицованные диски BBS с низкопрофильной резиной.

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Спорткар Toyota Supra оснащен 3,0-литровой турбошестеркой BMW на 340 л. с. и доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

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