У Києві помітили ексклюзивний суперкар Aston Martin у нестандартному кольорі (фото)
Aston Martin DB11 допрацювали в підрозділі Q, що спеціалізується на будівництві ексклюзивних авто на замовлення. У суперкара особливі колір кузова та внутрішнє оздоблення.
У Києві сфотографували незвичайний суперкар Aston Martin DB11. Британське авто пройшло через спеціальну програму персоналізації Q Collection. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".
Підрозділ Q by Aston Martin створює на замовлення найексклюзивніші авто британської марки. Назвали його на честь Q з книг і фільмів про Джеймса Бонда – цей персонаж створював для агента 007 спеціальні авто та численні шпигунські гаджети. Aston Martin серії Q Collection зазвичай відрізняються незвичайними кольорами кузова і розкішним внутрішнім оздобленням.Важливо
Саме цей Aston Martin DB11 пофарбований в ексклюзивний блакитний колір Frosted Glass Blue – ціна такої опції становить 6380 баксів. Моду на цей відтінок запровадила королівська родина Катару. Крім того, салон Aston Martin оздоблений дорогою двоколірною шкірою.
Суперкар Aston Martin DB11 оснащений 5,2-літровим V12 із двома турбінами потужністю 608 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди і розвиває 322 км/год.
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