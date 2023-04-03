У Києві помітили ексклюзивний суперкар Aston Martin у нестандартному кольорі (фото)

Aston Martin DB11 допрацювали в підрозділі Q, що спеціалізується на будівництві ексклюзивних авто на замовлення. У суперкара особливі колір кузова та внутрішнє оздоблення.

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У Києві сфотографували незвичайний суперкар Aston Martin DB11. Британське авто пройшло через спеціальну програму персоналізації Q Collection. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Суперкар пофарбований в особливий колір Frosted Glass Blue Фото: topgir.com.ua

Підрозділ Q by Aston Martin створює на замовлення найексклюзивніші авто британської марки. Назвали його на честь Q з книг і фільмів про Джеймса Бонда – цей персонаж створював для агента 007 спеціальні авто та численні шпигунські гаджети. Aston Martin серії Q Collection зазвичай відрізняються незвичайними кольорами кузова і розкішним внутрішнім оздобленням.

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Саме цей Aston Martin DB11 пофарбований в ексклюзивний блакитний колір Frosted Glass Blue – ціна такої опції становить 6380 баксів. Моду на цей відтінок запровадила королівська родина Катару. Крім того, салон Aston Martin оздоблений дорогою двоколірною шкірою.

Автомобіль здатний розвинути 322 км/год Фото: topgir.com.ua

Суперкар Aston Martin DB11 оснащений 5,2-літровим V12 із двома турбінами потужністю 608 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди і розвиває 322 км/год.

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