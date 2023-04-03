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У Києві помітили ексклюзивний суперкар Aston Martin у нестандартному кольорі (фото)

Aston Martin DB11 Q, Aston Martin DB11, суперкар Aston Martin, Q by Aston Martin
Фото: topgir.com.ua | Aston Martin DB11 допрацювали за програмою Q Collection

Aston Martin DB11 допрацювали в підрозділі Q, що спеціалізується на будівництві ексклюзивних авто на замовлення. У суперкара особливі колір кузова та внутрішнє оздоблення.

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У Києві сфотографували незвичайний суперкар Aston Martin DB11. Британське авто пройшло через спеціальну програму персоналізації Q Collection. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Aston Martin DB11 Q, Aston Martin DB11, суперкар Aston Martin, Q by Aston Martin Fullscreen
Суперкар пофарбований в особливий колір Frosted Glass Blue
Фото: topgir.com.ua

Підрозділ Q by Aston Martin створює на замовлення найексклюзивніші авто британської марки. Назвали його на честь Q з книг і фільмів про Джеймса Бонда – цей персонаж створював для агента 007 спеціальні авто та численні шпигунські гаджети. Aston Martin серії Q Collection зазвичай відрізняються незвичайними кольорами кузова і розкішним внутрішнім оздобленням.

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Саме цей Aston Martin DB11 пофарбований в ексклюзивний блакитний колір Frosted Glass Blue – ціна такої опції становить 6380 баксів. Моду на цей відтінок запровадила королівська родина Катару. Крім того, салон Aston Martin оздоблений дорогою двоколірною шкірою.

Aston Martin DB11, Aston Martin DB11 Q, Aston Martin DB11, Aston Martin, Q by Aston Martin Fullscreen
Автомобіль здатний розвинути 322 км/год
Фото: topgir.com.ua

Суперкар Aston Martin DB11 оснащений 5,2-літровим V12 із двома турбінами потужністю 608 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди і розвиває 322 км/год.

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