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Авто

В Киеве заметили эксклюзивный суперкар Aston Martin в нестандартном цвете (фото)

Aston Martin DB11 Q, Aston Martin DB11, суперкар Aston Martin, Q by Aston Martin
Фото: topgir.com.ua | Aston Martin DB11 доработали по программе Q Collection

Aston Martin DB11 доработали в подразделении Q, специализирующемся на постройке эксклюзивных авто под заказ. У суперкара особые цвет кузова и внутренняя отделка.

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В Киеве сфотографировали необычный суперкар Aston Martin DB11. Британское авто прошло через специальную программу персонализации Q Collection. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Aston Martin DB11 Q, Aston Martin DB11, суперкар Aston Martin, Q by Aston Martin Fullscreen
Суперкар окрашен в особый цвет Frosted Glass Blue
Фото: topgir.com.ua

Подразделение Q by Aston Martin создает под заказ самые эксклюзивные авто британской марки. Назвали его в честь Q из книг и фильмов о Джеймсе Бонде – этот персонаж создавал для агента 007 специальные авто и многочисленные шпионские гаджеты. Aston Martin серии Q Collection как правило отличаются необычными цветами кузова и роскошным внутренним убранством.

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Конкретно этот Aston Martin DB11 окрашен в эксклюзивный голубой цвет Frosted Glass Blue – стоимость такой опции составляет 6380 долларов. Моду на этот оттенок ввела королевская семья Катара. Кроме того, салон Aston Martin отделан дорогой двухцветной кожей.

Суперкар Aston Martin DB11, Aston Martin DB11 Q, Aston Martin DB11, суперкар Aston Martin, Q by Aston Martin Fullscreen
Автомобиль способен развить 322 км/ч
Фото: topgir.com.ua

Суперкар Aston Martin DB11 оснащен 5,2-литровым V12 с двумя турбинами мощностью 608 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и развивает 322 км/ч.

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