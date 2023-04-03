В Киеве заметили эксклюзивный суперкар Aston Martin в нестандартном цвете (фото)

Aston Martin DB11 доработали в подразделении Q, специализирующемся на постройке эксклюзивных авто под заказ. У суперкара особые цвет кузова и внутренняя отделка.

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В Киеве сфотографировали необычный суперкар Aston Martin DB11. Британское авто прошло через специальную программу персонализации Q Collection. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Суперкар окрашен в особый цвет Frosted Glass Blue Фото: topgir.com.ua

Подразделение Q by Aston Martin создает под заказ самые эксклюзивные авто британской марки. Назвали его в честь Q из книг и фильмов о Джеймсе Бонде – этот персонаж создавал для агента 007 специальные авто и многочисленные шпионские гаджеты. Aston Martin серии Q Collection как правило отличаются необычными цветами кузова и роскошным внутренним убранством.

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Конкретно этот Aston Martin DB11 окрашен в эксклюзивный голубой цвет Frosted Glass Blue – стоимость такой опции составляет 6380 долларов. Моду на этот оттенок ввела королевская семья Катара. Кроме того, салон Aston Martin отделан дорогой двухцветной кожей.

Автомобиль способен развить 322 км/ч Фото: topgir.com.ua

Суперкар Aston Martin DB11 оснащен 5,2-литровым V12 с двумя турбинами мощностью 608 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и развивает 322 км/ч.

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