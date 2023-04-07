Як у Роналду: українець замовив ексклюзивний суперкар Bugatti за 10 мільйонів євро (фото)

Усього випущено лише 10 ексклюзивних Bugatti Centodieci. Суперкар оснащений 8,0-літровим двигуном на 1600 к. с. і здатний розвинути 380 км/год.

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Одним із власників ультраексклюзивного лімітованого суперкара Bugatti Centodieci стане українець. Про це стало відомо журналістам сайту ТопЖир.

Назар Бабенко володіє колекцією ексклюзивних авто Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Купити Bugatti Centodieci вирішив молодий український бізнесмен Назар Бабенко. У гаражі 28-річного уродженця Дніпра вже є ексклюзивні суперкари Bugatti Divo та Koenigsegg Agera, а також низка інших ексклюзивних авто. Фото своїх авто він не раз публікував у соцмережах і навіть розповів про захмарну вартість утримання Bugatti.

Українець раніше купив Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Bugatti Centodieci, характеристики та подробиці суперкара

Суперкар Bugatti Centodieci — одна з найдорожчих моделей французького бренду. Купе коштує понад 10 мільйонів євро, причому всього випущено лише 10 таких авто.

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До речі, одним із власників Centodieci є Кріштіану Роналду — це найдорожче авто у його колекції. Нещодавно зірковий футболіст уперше показав свій суперкар у Мадриді.

Bugatti Centodieci присвячений 110-річчю марки, а його дизайн виконаний у дусі знаменитого купе Bugatti EB110 1992 року. Кузов автомобіля повністю виконаний із карбону.

Суперкар Bugatti Centodieci оснащений 1600-сильним двигуном Фото: Bugatti

В основі Bugatti Centodieci лежить платформа Bugatti Chiron. У нього запозичений і 8,0-літровий W16 з чотирма турбінами, але його потужність збільшена до 1600 к. с. Суперкар розганяється до 100 км/год за 2,4 сек і розвиває 380 км/год.

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