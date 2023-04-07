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Авто

Як у Роналду: українець замовив ексклюзивний суперкар Bugatti за 10 мільйонів євро (фото)

Bugatti Centodieci, назар бабенко, суперкар Bugatti, новий Bugatti Centodieci
Фото: Bugatti | Усього випущено лише 10 Bugatti Centodieci

Усього випущено лише 10 ексклюзивних Bugatti Centodieci. Суперкар оснащений 8,0-літровим двигуном на 1600 к. с. і здатний розвинути 380 км/год.

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Одним із власників ультраексклюзивного лімітованого суперкара Bugatti Centodieci стане українець. Про це стало відомо журналістам сайту ТопЖир.

Назар Бабенко, Bugatti Centodieci, суперкар Bugatti, новий Bugatti Centodieci Fullscreen
Назар Бабенко володіє колекцією ексклюзивних авто
Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Купити Bugatti Centodieci вирішив молодий український бізнесмен Назар Бабенко. У гаражі 28-річного уродженця Дніпра вже є ексклюзивні суперкари Bugatti Divo та Koenigsegg Agera, а також низка інших ексклюзивних авто. Фото своїх авто він не раз публікував у соцмережах і навіть розповів про захмарну вартість утримання Bugatti.

Суперкар Бугатті Диво, Bugatti Centodieci, назар бабенко, суперкар Bugatti, новий Bugatti Centodieci Fullscreen
Українець раніше купив Bugatti Divo
Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Bugatti Centodieci, характеристики та подробиці суперкара

Суперкар Bugatti Centodieci — одна з найдорожчих моделей французького бренду. Купе коштує понад 10 мільйонів євро, причому всього випущено лише 10 таких авто.

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До речі, одним із власників Centodieci є Кріштіану Роналду — це найдорожче авто у його колекції. Нещодавно зірковий футболіст уперше показав свій суперкар у Мадриді.

Bugatti Centodieci присвячений 110-річчю марки, а його дизайн виконаний у дусі знаменитого купе Bugatti EB110 1992 року. Кузов автомобіля повністю виконаний із карбону.

Bugatti Centodieci, назар бабенко, суперкар Bugatti, новий Bugatti Centodieci Fullscreen
Суперкар Bugatti Centodieci оснащений 1600-сильним двигуном
Фото: Bugatti

В основі Bugatti Centodieci лежить платформа Bugatti Chiron. У нього запозичений і 8,0-літровий W16 з чотирма турбінами, але його потужність збільшена до 1600 к. с. Суперкар розганяється до 100 км/год за 2,4 сек і розвиває 380 км/год.

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