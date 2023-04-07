Как у Роналду: украинец заказал эксклюзивный суперкар Bugatti за 10 миллионов евро (фото)

Всего выпущено только 10 эксклюзивных Bugatti Centodieci. Суперкар оснащен 8,0-литровым двигателем на 1600 л. с. и способен развить 380 км/ч.

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Одним из владельцев ультраэксклюзивного лимитированного суперкара Bugatti Centodieci станет украинец. Об этом стало известно журналистам сайта ТопЖир.

Назар Бабенко владеет коллекцией эксклюзивных авто Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Купить Bugatti Centodieci решил молодой украинский бизнесмен Назар Бабенко. В гараже 28-летнего уроженца Днепра уже есть эксклюзивные суперкары Bugatti Divo и Koenigsegg Agera, а также ряд других эксклюзивных авто. Фото своих авто он не раз публиковал в соцсетях и даже рассказал о заоблачной стоимости содержания Bugatti.

Украинец ранее купил Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Bugatti Centodieci, характеристики и подробности суперкара

Суперкар Bugatti Centodieci – одна из самых дорогих моделей французского бренда. Купе стоит более 10 миллионов евро, причем всего выпущено лишь 10 таких авто.

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К слову, одним из владельцев Centodieci является Криштиану Роналду — это самое дорогое авто в его коллекции. Недавно звездный футболист впервые показал свой суперкар в Мадриде.

Bugatti Centodieci посвящен 110-летию марки, а его дизайн выполнен в духе знаменитого купе Bugatti EB110 1992 года. Кузов автомобиля полностью выполнен из карбона.

Суперкар Bugatti Centodieci оснащен 1600-сильным мотором Фото: Bugatti

В основе Bugatti Centodieci лежит платформа Bugatti Chiron. У него же позаимствован и 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, но его мощность увеличена до 1600 л. с. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,4 с и развивает 380 км/ч.

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