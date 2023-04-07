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Авто

Как у Роналду: украинец заказал эксклюзивный суперкар Bugatti за 10 миллионов евро (фото)

Bugatti Centodieci, назар бабенко, суперкар Bugatti, новый Bugatti Centodieci
Фото: Bugatti | Всего выпущено только 10 Bugatti Centodieci

Всего выпущено только 10 эксклюзивных Bugatti Centodieci. Суперкар оснащен 8,0-литровым двигателем на 1600 л. с. и способен развить 380 км/ч.

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Одним из владельцев ультраэксклюзивного лимитированного суперкара Bugatti Centodieci станет украинец. Об этом стало известно журналистам сайта ТопЖир.

Назар бабенко, Bugatti Centodieci, суперкар Bugatti, новый Bugatti Centodieci Fullscreen
Назар Бабенко владеет коллекцией эксклюзивных авто
Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Купить Bugatti Centodieci решил молодой украинский бизнесмен Назар Бабенко. В гараже 28-летнего уроженца Днепра уже есть эксклюзивные суперкары Bugatti Divo и Koenigsegg Agera, а также ряд других эксклюзивных авто. Фото своих авто он не раз публиковал в соцсетях и даже рассказал о заоблачной стоимости содержания Bugatti.

Суперкар Бугатти Диво, Bugatti Centodieci, назар бабенко, суперкар Bugatti, новый Bugatti Centodieci Fullscreen
Украинец ранее купил Bugatti Divo
Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Bugatti Centodieci, характеристики и подробности суперкара

Суперкар Bugatti Centodieci – одна из самых дорогих моделей французского бренда. Купе стоит более 10 миллионов евро, причем всего выпущено лишь 10 таких авто.

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К слову, одним из владельцев Centodieci является Криштиану Роналду — это самое дорогое авто в его коллекции. Недавно звездный футболист впервые показал свой суперкар в Мадриде.

Bugatti Centodieci посвящен 110-летию марки, а его дизайн выполнен в духе знаменитого купе Bugatti EB110 1992 года. Кузов автомобиля полностью выполнен из карбона.

Bugatti Centodieci, назар бабенко, суперкар Bugatti, новый Bugatti Centodieci Fullscreen
Суперкар Bugatti Centodieci оснащен 1600-сильным мотором
Фото: Bugatti

В основе Bugatti Centodieci лежит платформа Bugatti Chiron. У него же позаимствован и 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, но его мощность увеличена до 1600 л. с. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,4 с и развивает 380 км/ч.

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