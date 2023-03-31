Криштиану Роналду впервые выехал в свет на эксклюзивном Bugatti за $10 миллионов (видео)

Bugatti Centodieci — самое дорогое авто Криштиану Роналду. Всего выпущено только 10 таких 1600-сильных суперкаров, посвященных юбилею Bugatti.

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Криштиану Роналду впервые показал на публике новое авто из своей коллекции. Эксклюзивный лимитированный суперкар Bugatti Centodieci стоит 10 миллионов долларов. Видео со звездой футбола опубликовал в Instagram блогер alberam17.

Bugatti Криштиану Роналду сняли в Мадриде. Футболист уже давно не выступает за местный "Реал", но решил приехать со своей девушкой Джорджиной Родригес в столицу Испании и посетить дорогой ресторан. Авто Роналду собрало толпу зевак.

Mercedes G-Class Brabus является повседневным авто футболиста Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Роналду решил купить Bugatti Centodieci еще в 2020 году, однако доставка дорогого суперкара затянулась. Лишь в 2022 году все 10 авто лимитированной серии попали к своим владельцам.

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Bugatti Centodieci является самым дорогим авто Криштиану Роналду. Примечательно, что это уже третий Bugatti в его коллекции – также у футболиста есть Chiron и Veyron.

В коллекции Роналду уже три Bugatti Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Помимо Bugatti, в коллекции футболиста есть трековые McLaren Senna и Ferrari Monza стоимостью 1 миллион долларов каждый, а также суперкары Lamborghini Aventador, Aston Martin DBS Superleggera и Ferrari 599 GTO F12 TDF. А недавно Джорджина Родригес подарила ему на день рождения кабриолет Rolls-Royce Dawn.

Повседневные авто Криштиану Роналду – внедорожники Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и Mercedes G-Class Brabus. А во время выступления за "Манчестер-Юнайтед" он ездил на роскошном седане Bentley Flying Spur.

Bugatti Centodieci – лимитированное купе, посвященное 110-летию французской марки. Его дизайн выдержан в духе знаменитого Bugatti EB110 90-х годов. Авто Криштиану Роналду оснащено 1600-сильным W16 и способно развить 380 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с.

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