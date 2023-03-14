На продажу выставили единственный в своем роде суперкар Bugatti 90-х (фото)

Bugatti построили только один подобный прототип перед банкротством в 90-х. Суперкар регулярно обслуживался и имеет некоторые уникальные модификации.

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На продажу выставили уникальный прототип суперкара Bugatti EB110 SS. Он отличается расположением руля с правой стороны. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

Bugatti EB110 выпускался с 1991 по 1995 год и был одним из самых быстрых суперкаров своего времени. Модель обладала впечатляющими характеристиками и неплохо продавалась.

Компания Bugatti планировала наладить выпуск целой серии праворульных EB110, но ее ожидало банкротство. Был построен только один такой суперкар.

Суперкар имеет отличное состояние и небольшой пробег Фото: PistonHeads

Выставленный на продажу прототип EB110 представляет собой смесь деталей от версий GT и SS. Также в авто есть несколько уникальных элементов, о которых не сказано в объявлении.

Автомобиль прошел множество заводских испытаний и готов к эксплуатации. Его кузов окаршен в серебристый цвет, а интерьер выполнен в синих оттенках.

Интерьер Bugatti EB110 SS окрашен в синий цвет Фото: PistonHeads

С завода Bugatti EB110 SS оснащается 3,5-литровым двигателем V12 с четырьмя турбонагнетателями мощностью 612 л.с. В 2001 году компания Dauer доработала силовую установку суперкара и увеличила отдачу до 645 л.с. Также были заменены амортизаторы и тормоза.

Максимальная скорость заводской версии суперкара составляет 355 км/ч, но доработанный вариант может развивать более высокую скорость. Помимо этого модернизация сделала его быстрее на гоночном треке.

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Пробег автомобиля составляет всего 13 726 км. Цена на праворульный прототип Bugatti EB110 SS предоставляется по запросу.

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