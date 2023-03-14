На продажу выставили единственный в своем роде суперкар Bugatti 90-х (фото)
Bugatti построили только один подобный прототип перед банкротством в 90-х. Суперкар регулярно обслуживался и имеет некоторые уникальные модификации.
На продажу выставили уникальный прототип суперкара Bugatti EB110 SS. Он отличается расположением руля с правой стороны. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.
Bugatti EB110 выпускался с 1991 по 1995 год и был одним из самых быстрых суперкаров своего времени. Модель обладала впечатляющими характеристиками и неплохо продавалась.
Компания Bugatti планировала наладить выпуск целой серии праворульных EB110, но ее ожидало банкротство. Был построен только один такой суперкар.
Выставленный на продажу прототип EB110 представляет собой смесь деталей от версий GT и SS. Также в авто есть несколько уникальных элементов, о которых не сказано в объявлении.
Автомобиль прошел множество заводских испытаний и готов к эксплуатации. Его кузов окаршен в серебристый цвет, а интерьер выполнен в синих оттенках.
С завода Bugatti EB110 SS оснащается 3,5-литровым двигателем V12 с четырьмя турбонагнетателями мощностью 612 л.с. В 2001 году компания Dauer доработала силовую установку суперкара и увеличила отдачу до 645 л.с. Также были заменены амортизаторы и тормоза.
Максимальная скорость заводской версии суперкара составляет 355 км/ч, но доработанный вариант может развивать более высокую скорость. Помимо этого модернизация сделала его быстрее на гоночном треке.Важно
Пробег автомобиля составляет всего 13 726 км. Цена на праворульный прототип Bugatti EB110 SS предоставляется по запросу.
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