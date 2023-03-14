На продаж виставили єдиний у своєму роді суперкар Bugatti 90-х (фото)

Bugatti збудували лише один подібний прототип перед банкрутством у 90-х. Суперкар регулярно обслуговувався та має деякі унікальні модифікації.

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На продаж виставили унікальний прототип суперкара Bugatti EB110 SS. Він відрізняється розташуванням керма з правого боку. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

Bugatti EB110 випускали з 1991 по 1995 рік, і він був одним із найшвидших суперкарів свого часу. Модель мала разючі характеристики та непогано продавалася.

Компанія Bugatti планувала налагодити випуск цілої серії праворульних EB110, але на неї чекало банкрутство. Був побудований лише один такий суперкар.

У суперкара відмінний стан і невеликий пробіг Фото: PistonHeads

Виставлений на продаж прототип EB110 є сумішшю деталей від версій GT і SS. Також в авто є кілька унікальних елементів, про які не йдеться в оголошенні.

Автомобіль пройшов безліч заводських випробувань і готовий до експлуатації. Його кузов пофарбований у сріблястий колір, а інтер'єр виконаний у синіх відтінках.

Інтер'єр Bugatti EB110 SS пофарбований у синій колір Фото: PistonHeads

Із заводу Bugatti EB110 SS оснащується 3,5-літровим двигуном V12 із чотирма турбонагнітачами потужністю 612 к.с. У 2001 році компанія Dauer доопрацювала силову установку суперкара та збільшила віддачу до 645 к.с. Також були замінені амортизатори та гальма.

Максимальна швидкість заводської версії суперкара становить 355 км/год, але доопрацьований варіант може розвивати вищу швидкість. Крім цього, модернізація зробила його швидшим на гоночному треку.

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Пробіг автомобіля складає всього 13 726 км. Ціну на праворульний зразок Bugatti EB110 SS надають за запитом.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон RM Sotheby's виставили ексклюзивний Pagani Zonda R 2010 року.