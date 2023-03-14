Найшвидший будинок на колесах у світі продають за $95 000 (фото)

У цьому автобудинку немає меблів та інших зручностей, але за бажання їх можна встановити. Про автомобіль часто писали різні видання після встановлення рекорду швидкості у 2016 році.

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У разі згадки будинку на колесах багато людей уявляють практичний фургон або автобус із усім необхідним для життя всередині. Тим не менш, цей автобудинок GMC Motorhome 1977 року, який був побудований для рекорду швидкості, позбавлений усіх зручностей.

Кузов будинку на колесах пофарбували в три кольори Фото: Facebook

Від ліжок, кухні й інших меблів позбулися для зниження ваги. Усередині можна знайти лише голий кузов і деякі інструменти, включаючи вогнегасник.

Від внутрішніх зручностей позбулися для зниження ваги Фото: Facebook

Зовнішність автобудинку постаралися зробити якомога спортивнішою. Він отримав чорно-біло-золоте забарвлення з великою кількістю наклейок на кузові. Для заїзду на швидкість передбачений передній сплітер і бічні спідниці, які можна встановити лише за кілька хвилин.

На висохлому солоному озері Бонневіль у серпні 2016 року цей автобудинок GMC Motorhome зміг розігнатися до 308,2 км/год. Це зробило його найшвидшим будинком на колесах класу А у світі.

Рекордний автобудинок був неймовірно популярним Фото: Facebook

Автобудинок оснащений 8,2-літровим бензиновим двигуном Chevrolet V8 потужністю 700 к.с. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач Turbo-Hydramatic 425.

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Цей будинок на колесах часто з'являвся в різних автомобільних журналах. Він отримав популярність відразу після встановлення рекорду швидкості.

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