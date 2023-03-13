Спорткар Chevrolet Camaro перетворили на дім на колесах зі спальнею та кухнею (відео)

На переобладнання Chevrolet Camaro в автобудинок знадобилося лише 1,5 тисяч доларів. Дім на колесах отримав повноцінну кухню та односпальне ліжко.

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Американець Арслан показав свій автобудинок із сонячними панелями на базі спорткара Chevrolet Camaro п'ятого покоління. Відео опублікували на YouTube каналі Solar Camper Car.

Арслан самостійною переобладнав свій Chevrolet Camaro у будинок на колесах лише за 1,5 тисячі доларів. На дах він встановив сонячні панелі, які живлять електроніку.

Внутрішнє компонування спорткара було перероблено. Від сидіння переднього пасажира та заднього ряду позбулися, щоб звільнити більше місця.

Задній ряд та багажний простір займає односпальне ліжко Фото: Скріншот

Ззаду встановлено сидіння, яке виконує роль вітальні для однієї людини. Попереду з'явилася кухня з раковиною, яка підключена до резервуару із чистою водою. Також є плита та два ящики для зберігання.

У Chevrolet Camaro є функціональна кухня Фото: Скріншот

Ззаду розмістилося односпальне ліжко довжиною 183 см і шириною 76 см. Крім цього, в автомобілі для додаткового затишку та конфіденційності з'явилися накладні "штори", які можна ставити самостійно.

В автомобілі також є переносний пісуар. Питання з душем вирішується за рахунок абонементу до спортзалу.

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Переобладнання спорткара зайняло Арслан 10 робочих днів. Він зазначив, що це набагато простіше і дешевше, ніж створювати автобудинки з фургонів та пікапів.

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