Спорткар Chevrolet Camaro превратили в дом на колесах со спальней и кухней (видео)

На переоборудование Chevrolet Camaro в автодом понадобилось всего 1,5 тысячи долларов. Дом на колесах получил полноценную кухню и односпальную кровать.

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Арслан самостоятельной переоборудовал свой Chevrolet Camaro в дом на колесах всего за 1,5 тысячи долларов. На крышу он установил солнечные панели, которые питают всю электронику.

Внутренняя компоновка спорткара была переработана. От сиденья переднего пассажира и заднего ряда избавились, чтобы освободить больше места.

Задний ряд и багажное пространство занимает односпальная кровать Фото: Скриншот

Сзади установлено сиденье, которое выполняет роль гостиной для одного человека. Спереди появилась кухня с раковиной, которая подключена к резервуару с чистой водой. Также есть плита и два ящика для хранения.

В Chevrolet Camaro есть функциональная кухня Фото: Скриншот

Сзади разместилась односпальная кровать длиной 183 см и шириной 76 см. Помимо этого в автомобиле для дополнительного уюта и конфиденциальности появились накладные "шторы", которые можно ставить самостоятельно.

В автомобили также есть переносной писсуар. Вопрос с душем решается за счет абонемента в спортзал.

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Переоборудование спорткара заняло у Арслана 10 рабочих дней. Он отметил, что это гораздо проще и дешевле, чем создавать автодома из фургонов и пикапов.

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