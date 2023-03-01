Бюджетний сімейний кросовер від Renault перетворили на практичний будинок на колесах (фото)

Пакет опцій Sleep Pack підійде для тих, хто любить подорожувати своїм Dacia Jogger. Він пропонує двоспальне ліжко, ящик для зберігання, намет та штори.

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Dacia представила пакет Sleep Pack для бюджетного кросовера Jogger. Він перетворює трирядний сімейний автомобіль на практичний кемпер. Про це розповіли на сайті Motor1.

Sleep Pack призначений для тих, хто любить мандрувати своїм автомобілем. Завдяки цьому пакету пасажирський простір перетворюється на спальню за лічені хвилини.

[ + – ] На матраці з легкістю можуть поміститися двоє людей Фото: Dacia

Пакет аксесуарів включає матрац, який можна встановити на місці задніх сидінь. Крім цього, він представлений в комплекті з дерев'яною скринькою, яка дає додаткових 220 літрів місця для зберігання.

[ + – ] Крім ліжка передбачені місця для зберігання Фото: Dacia

Щоб забезпечити більше приватності, до Sleep Pack додаються затемнені штори. Також можна замовити намет, який кріпиться до задньої частини автомобіля.

[ + – ] Намет доступний як додаткова опція Фото: Dacia

Пакет Sleep Pack доступний для Dacia Jogger 2023 за ціною 1585 доларів при замовленні разом з новим автомобілем. Якщо ви хочете оснастити свій Jogger цими аксесуарами окремо, доведеться заплатити 1905 доларів.

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Sleep Pack доступний для всіх версій кросовера. Спочатку його запропонують у Франції, а згодом і в інших європейських країнах.

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