Самый быстрый дом на колесах в мире продают за $95 000 (фото)

В этом автодоме нет мебели и прочих удобств, но по желанию их можно установить. Про автомобиль часто писали различные издания после установки рекорда скорости в 2016 году.

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При упоминании дома на колесах многие люди представят практичный фургон или автобус со всем необходимым для жизни внутри. Тем не менее этот автодом GMC Motorhome 1977 года, который был построен для рекорда скорости, лишен всех удобств.

Кузов дома на колесах окрасили в три цвета Фото: Facebook

От кроватей, кухни и прочей мебели избавились для снижения веса. Внутри можно найти только голый кузов и некоторые инструменты, включая огнетушитель.

От внутренних удобств избавились для снижения веса Фото: Facebook

Внешность автодома постарались сделать как можно спортивнее. Он получил черно-бело-золотой окрас с большим количеством наклеек на кузове. Для заезда на скорость предусмотрен передний сплиттер и боковые юбки, которые можно установить всего за несколько минут.

На высохшем соленом озере Бонневиль в августе 2016 года этот автодом GMC Motorhome смог разогнаться до 308,2 км/ч. Это сделало его самым быстрым домом на колесах класса А в мире.

Рекордный автодом был невероятно популярен Фото: Facebook

Автодом оснащен 8,2-литровым бензиновым двигателем Chevrolet V8 мощностью 700 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач Turbo-Hydramatic 425.

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