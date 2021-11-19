Криштиану Роналду приехал на тренировку Манчестер Юнайтед на Bentley за 250 тысяч фунтов (фото)

Звездный португалец вернулся в расположение клуба после матчей за сборную Португалии. На клубную базу Роналду приехал на новом автомобиле и в сопровождении охраны.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду показал свой новый автомобиль, сообщает издание The Sun.

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Футболист приехал на тренировку клуба после матчей за сборную Португалии на новом Bentley, стоимостью в 250 тысяч фунтов. За Роналду ехал еще один автомобиль, Range Rover, в котором находилась частная охрана.

[ + – ] Криштиану Роналду приехал на тренировку Манчестер Юнайтед Фото: Eamonn and James Clarke

На фото можно увидеть, что в автомобиле Роналду руль размещен с левой стороны, в то время, как в Великобритании у большинства автомобилей руль находится справа.

На Криштиану Роналду в Манчестере возлагают большие надежды, поскольку в последних семи матчах "манкунианцы" одержали лишь две победы. Не может Роналду похвастать и успехами с национальной сборной, поскольку Португалия проиграла Сербии (1:2) и уступил первую строчку в группе отбора на ЧМ-2022.

После этой игры главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что Криштиану Роналду сказал соперникам после финального свистка.

Следующий матч в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" проведет 20 ноября, а соперником станет "Уотфорд". Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Фокус рассказывал о финансовом положении дел в "Манчестер Юнайтед": зарплатная ведомость "красных дьяволов" по сравнению с 2020 годом выросла на 23%. При этом, доходы от продажи билетов выросли, а чистый долг клуба уменьшился, но лишь на один миллион евро.

Несмотря на это, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холланда. Как сообщают британские СМИ, за 21-летнего норвежца "манкунианцы" конкурируют с лондонским "Челси". Оба клуба готовы заплатить 64 миллиона фунтов стерлингов. Также сообщалось, что из борьбы за футболиста выпал мадридский "Реал". Статистика Холланда впечатляет: за "Боруссию" он провел 69 матчей и забил 70 мячей, а его трансферную стоимость оценивают в 150 миллионов евро.