Роналду напомнил сербам о несправедливости: что сказал португальский лидер после поражения

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш услышал, что сказал Криштиану Роналду футболистам сборной Сербии после заключительного матча отбора на ЧМ-2022.

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду болезненно отреагировал на поражение своей команды в последнем туре отборочного цикла на ЧМ-2022. Об этом в эфире португальского телеканала TVI рассказал главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш.

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Наставник "селесао" сообщил, что выйдя на поле после финального свистка, он услышал, что Роналду сказал футболистам сборной Сербии.

"Когда игра закончилась, наше разочарование было жестоким. Представьте себе эмоции игроков и персонал. Игроки были на земле. Я вышел на поле, чтобы поддержать и утешить игроков, а он [Роналду] говорил сербскому игроку: "Вы бы не смеялись, если бы гол, который я там забил, не был отменен". Я сказал им, чтобы они не принимали это близко к сердцу", — сказал Сантуш, слова которого приводит The Sun.

Криштиану Роналду имеет в виду игру между двумя командами в начале этого года, в которой 36-летний игрок забил гол на последних минутах, но его не засчитали. Матч завершился вничью 2:2. Мяч, казалось, пересек линию, прежде чем он был выбит защитником сербской команды, но ни VAR, ни технология определения линии ворот не вмешались, чтобы подтвердить правильность взятия ворот.

Роналду переговорил с лайнсменом, бросил свою капитанскую повязку на землю и покинул поле.

[ + – ] Отмененный гол Роналду в матче Сербия - Португалия Фото: CaughtOfside

В заключительном матче группы А сборная Португалии на своем поле проиграла Сербии со счетом 1:2, а решающий гол футболист гостей Александр Митрович забил в компенсированное время.

Благодаря этой победе Сербия обошла Португалию в турнирной таблице и заняла первое место, получив прямую путевку на чемпионат мира по футболу.

Напомним, ранее Фокус рассказывал обо всех сборных, которые преодолели квалификацию на ЧМ-2022.