Роналду нагадав сербам про несправедливість: що сказав португальський лідер після поразки

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш почув, що сказав Кріштіану Роналду футболістам збірної Сербії після заключного матчу відбору на ЧС-2022.

Лідер збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду болісно відреагував на поразку своєї команди в останньому турі відбіркового циклу на ЧС-2022. Про це в ефірі португальського телеканалу TVI розповів головний тренер португальської команди Фернанду Сантуш.

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Наставник "селесао" повідомив, що, вийшовши на поле після фінального свистка, він почув, що Роналду сказав футболістам збірної Сербії.

Коли гра закінчилася, наше розчарування було жорстоким. Уявіть собі емоції гравців і персонал. Гравці були на землі. Я вийшов на поле, щоб підтримати та втішити гравців, а він [Роналду] казав сербському гравцеві: "Ви б не сміялися, якби гол, який я там забив, не був скасований". Я сказав їм, щоб вони не сприймали це близько до серця", — сказав Сантуш, слова якого наводить The Sun.

Кріштіану Роналду має на увазі гру між двома командами на початку цього року, де 36-річний гравець забив гол на останніх хвилинах, але його не зарахували. Матч завершився внічию 2:2. М'яч, здавалося, перетнув лінію, перш ніж він був вибитий захисником сербської команди, але ні VAR, ні технологія визначення лінії воріт не втрутилися, щоб підтвердити правильність взяття воріт.

Роналду переговорив із лайнсменом, кинув свою капітанську пов'язку на землю та покинув поле.

[ + – ] Скасований гол Роналду у матчі Сербія – Португалія Фото: CaughtOfside

У заключному матчі групи А збірна Португалії на своєму полі програла Сербії з рахунком 1:2, а вирішальний гол футболіст гостей Олександр Мітрович забив у компенсований час.

Завдяки цій перемозі Сербія обійшла Португалію у турнірній таблиці та посіла перше місце, здобувши пряму путівку на чемпіонат світу з футболу.

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