Купуйте квитки, ми їдемо в Катар: хто вийшов на ЧС-2022 та які шанси в України
У Європі закінчується кваліфікація на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Катарі у 2022 році. Фокус розповідає про збірні, які вже гарантували собі участь у турнірі.
З 21 листопада по 19 грудня у Катарі пройде чемпіонат світу з футболу. Кваліфікація на турнір відбувається у всіх частинах планети, а в Європі вона вийшла на фінішну пряму. Безпосередньо на чемпіонат світу потрапляють переможці відбіркових груп, а команди, які посіли другі місця, мають зіграти по два матчі у плей-оф кваліфікації. Додаткові матчі відбудуться 24-25 та 28-29 березня 2022 року.
Фокус розповідає, хто з європейських національних збірних уже оформив вихід на чемпіонат світу з футболу 2022 року.
Відбір на ЧС-2022. Група А: сльози Роналду та сенсаційна Сербія
- Група А
- Хто вийшов на ЧС-2022: Сербія
- Хто зіграє у плей-оф: Португалія
У групі А багато хто очікував, що збірна Португалії спокійно посяде перше місце та гарантує собі участь на ЧС-2022. Але не так. Кріштіану Роналду та компанія припустилися трьох осічок — дві у матчах із Сербією (2:2 та 1:2) та одну — з Ірландією (0:0). Причому серби несподівано вели боротьбу за перше місце у групі до останнього туру. Перед заключним матчем в активі Сербії та Португалії було по 17 очок. Драматизму додавало і те, що виявити найсильнішого у цій групі лідери мали в очній зустрічі. І вона завершилася перемогою сербів у додатковий час — 2:1. Кріштіану Роналду плакав після фінального свистка, а серби святкували так, ніби вже виграли чемпіонат світу.
Тепер переможцям Євро-2016 доведеться обстоювати своє право виступати на чемпіонаті світу в плей-оф.
Відбір на ЧС-2022. Група В: повернення Ібрагімовича, цілеспрямована Іспанія
- Група В
- Хто вийшов на ЧС-2022: Іспанія
- Хто зіграє у плей-оф: Швеція
Іспанія та Швеція у 2021 році грали один проти одного тричі. Двічі у кваліфікації на ЧС-2022 й один раз у груповому етапі Євро-2020. Той матч вийшов найнуднішим на чемпіонаті Європи — 0:0. А от у відборі на мундіаль все було веселіше — суперники обмінялися домашніми перемогами. Швеція перед своєю публікою перемогла піренейців із рахунком 2:1, а іспанці в останньому матчі взяли реванш — 1:0. Важливим чинником успіху була відсутність втрат на турнірній дистанції. І якщо Іспанія програла лише шведам, то жителі півночі, окрім поразки від команди Луїса Енріке, оступилися на Греції (1:2) та Грузії (0:2). Ці втрати коштували Швеції першого місця.
Але головне — після п'ятирічної паузи до складу національної збірної повернувся Златан Ібрагімович. Нападник завершив виступи за головну команду країни у 2016 році, а у березні 2021 вирішив відновити міжнародну кар'єру. І не важливо, що Златану вже 40 — він запалює у Серії А та допомагає збірній, навіть якщо зіграв лише у двох матчах відбору. Але він матиме можливість допомогти команді в плей-оф раунді кваліфікації.
Відбір на ЧС-2022. Група С: конфуз чемпіонів Європи
- Група С
- Хто вийшов на ЧС-2022: Швейцарія
- Хто зіграє у плей-оф: Італія
Збірна Італії, про яку минулого літа говорила вся Європа, не змогла забезпечити собі участь у чемпіонаті світу наступного року. Чинні чемпіони Європи примудрилися пропустити на перше місце амбітну збірну Швейцарії. При тому, що італійці не програли жодного матчу у групі, а зі швейцарцями двічі зіграли внічию. Крім того, команда Роберто Манчіні зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0) та Болгарією (1:1), тоді як Швейцарія не змогла обіграти лише Північну Ірландію (0:0).
Відбір на ЧС-2022. Група D: момент істини для України
- Група D
- Хто вийшов на ЧС-2022: Франція
- Хто зіграє у плей-оф: Фінляндія/Україна
Про детальний розклад у групі збірної України Фокус уже розповідав. Саме в групі D буде зіграно останні матчі європейської частини відбору на ЧС-2022. Збірна Франції вже гарантувала собі вихід із першого місця. Команда Дідьє Дешама, як і збірна України, пройшла дистанцію без втрат, але здобула більше перемог, чого вистачило для виходу до фінальної частини чемпіонату світу.
За друге місце заочно борються команди Фінляндії та України. Фіни в останньому турі грають із французами, а Україна — у гостях із Боснією.
Група Е: Чехія може залишитися за бортом ЧС-2022
- Група Е
- Хто вийшов на ЧС-2022: Бельгія
- Хто зіграє у плей-оф: Уельс/Чехія
У цій групі з командою, яка посіла перше місце, сюрпризів не відбулося. Бельгія виправдала свій статус фаворита, набрала 19 очок і кваліфікувалася на чемпіонат світу. А ось за другу позицію продовжують боротьбу Уельс і Чехія. У британців шанси об'єктивно вищі — вони набрали 14 очок, а Чехія — 11. Але в останньому турі валлійці грають проти Бельгії, а Чехія приймає Естонію. Ця ситуація схожа на групу збірної України, ось тільки чехам потрібна дуже велика перемога над естонцями, оскільки різниця забитих і пропущених м'ячів Уельсу наразі 13-8, а Чехії — 12-9. Надії чехів можуть покладатися лише на перемогу Бельгії з великим рахунком.
Відбір на ЧС-2022. Група F: далі без Австрії
- Група F
- Хто вийшов на ЧС-2022: Данія
- Хто зіграє у плей-оф: Шотландія
Бронзові призери минулого Євро-2020 без проблем подолали кваліфікацію на ЧС-2022 — футбол у Данії, мабуть, на підйомі. У 10 матчах північани здобули 9 перемог і програли лише Шотландії (0:1). Крім того, команда Каспера Юльманна багато забивала — 30 м'ячів у 10 матчах. Друге місце із 7-очковим відривом від конкурентів посіла збірна Шотландії.
Група G: найзаплутаніша група відбору на ЧС-2022
- Група G
- Хто вийшов на ЧС-2022: визначається в останньому турі
- Хто зіграє у плей-оф: визначається в останньому турі
Кому не вистачає переживань за збірну України, погляньте на стан справ у групі G. Усе настільки заплутано, що учасник чемпіонату світу від цієї шістки визначиться в останньому турі. Очолює групу збірна Нідерландів, яка набрала 20 очок. На другій позиції Туреччина — 18 очок. Стільки ж у Норвегії, яка поступається туркам лише за додатковими показниками. Увечері 16 листопада Нідерланди прийматимуть Норвегію, а Туреччина у гостях зіграє проти Чорногорії. Будь-яка з трьох команд-лідерів може втратити шанси на поїздку до Катару.
Відбір на ЧС-2022. Група H: віцечемпіони світу — у справі
- Група H
- Хто вийшов на ЧС-2022: Хорватія
- Хто зіграє у плей-оф: Росія
Збірна Хорватії, яка здивувала багатьох на чемпіонаті світу-2018 у Росії, оформила вихід і на наступний турнір. Але якщо три роки тому "клітчасті" дійшли до фіналу та задовольнялися срібними медалями, то тепер здобули шанс покращити своє досягнення. За пряму путівку в Катар хорватська команда має бути вдячна захиснику збірної Росії Федору Кудряшову. Саме він в очній зустрічі, яка стала заключною у відбірному циклі, зрізав м'яч у власні ворота, принісши Хорватії перемогу з рахунком 1:0. Цей результат дозволив Хорватії набрати 23 очки й обійти Росію на один пункт.
Відбір на ЧС-2022. Група I: Англійський максималізм
- Група I
- Хто вийшов на ЧС-2022: Англія
- Хто зіграє у плей-оф: Польща
Збірна Англії ефектно завершила відбірковий цикл, "вбивши" команду Сан-Марино з рахунком 10:0. Англійці забили найбільше збірних у відбірному циклі — 39 м'ячів і жодного разу не програли. Другою фінішувала команда Польщі, яка лише на два очки випередила Албанію.
Відбір на ЧС-2022. Група J: Німеччина — попереду всієї планети
- Група J
- Хто вийшов на ЧС-2022: Німеччина
- Хто зіграє у плей-оф: Північна Македонія
Збірна Німеччини стала першою командою в Європі, яка гарантувала собі участь на чемпіонаті світу 2022 року. Сталося це 11 жовтня після перемоги над Північною Македонією. У Гансі Фліка виразно вдалося успішно змінити Йоахіма Лева на тренерському містку німецької команди й уже зараз Бундестім розглядається, як один із лідерів майбутнього турніру. А ось друге місце у групі сенсаційно посіла команда Північної Македонії, яку українські вболівальники пам'ятають з протистояння на Євро-2020. До речі, єдину поразку німцям завдали саме македонці — їхня перемога з рахунком 2:1 стала однією з головних сенсацій у відборі на чемпіонат світу-2022.
Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу відбудеться 1 квітня 2022 року.