Купуйте квитки, ми їдемо в Катар: хто вийшов на ЧС-2022 та які шанси в України

У Європі закінчується кваліфікація на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Катарі у 2022 році. Фокус розповідає про збірні, які вже гарантували собі участь у турнірі.

З 21 листопада по 19 грудня у Катарі пройде чемпіонат світу з футболу. Кваліфікація на турнір відбувається у всіх частинах планети, а в Європі вона вийшла на фінішну пряму. Безпосередньо на чемпіонат світу потрапляють переможці відбіркових груп, а команди, які посіли другі місця, мають зіграти по два матчі у плей-оф кваліфікації. Додаткові матчі відбудуться 24-25 та 28-29 березня 2022 року.

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Фокус розповідає, хто з європейських національних збірних уже оформив вихід на чемпіонат світу з футболу 2022 року.

Відбір на ЧС-2022. Група А: сльози Роналду та сенсаційна Сербія

Група А

Хто вийшов на ЧС-2022: Сербія

Сербія Хто зіграє у плей-оф: Португалія

У групі А багато хто очікував, що збірна Португалії спокійно посяде перше місце та гарантує собі участь на ЧС-2022. Але не так. Кріштіану Роналду та компанія припустилися трьох осічок — дві у матчах із Сербією (2:2 та 1:2) та одну — з Ірландією (0:0). Причому серби несподівано вели боротьбу за перше місце у групі до останнього туру. Перед заключним матчем в активі Сербії та Португалії було по 17 очок. Драматизму додавало і те, що виявити найсильнішого у цій групі лідери мали в очній зустрічі. І вона завершилася перемогою сербів у додатковий час — 2:1. Кріштіану Роналду плакав після фінального свистка, а серби святкували так, ніби вже виграли чемпіонат світу.

Тепер переможцям Євро-2016 доведеться обстоювати своє право виступати на чемпіонаті світу в плей-оф.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група А Фото: УЕФА

Відбір на ЧС-2022. Група В: повернення Ібрагімовича, цілеспрямована Іспанія

Група В

Хто вийшов на ЧС-2022: Іспанія

Іспанія Хто зіграє у плей-оф: Швеція

Іспанія та Швеція у 2021 році грали один проти одного тричі. Двічі у кваліфікації на ЧС-2022 й один раз у груповому етапі Євро-2020. Той матч вийшов найнуднішим на чемпіонаті Європи — 0:0. А от у відборі на мундіаль все було веселіше — суперники обмінялися домашніми перемогами. Швеція перед своєю публікою перемогла піренейців із рахунком 2:1, а іспанці в останньому матчі взяли реванш — 1:0. Важливим чинником успіху була відсутність втрат на турнірній дистанції. І якщо Іспанія програла лише шведам, то жителі півночі, окрім поразки від команди Луїса Енріке, оступилися на Греції (1:2) та Грузії (0:2). Ці втрати коштували Швеції першого місця.

Але головне — після п'ятирічної паузи до складу національної збірної повернувся Златан Ібрагімович. Нападник завершив виступи за головну команду країни у 2016 році, а у березні 2021 вирішив відновити міжнародну кар'єру. І не важливо, що Златану вже 40 — він запалює у Серії А та допомагає збірній, навіть якщо зіграв лише у двох матчах відбору. Але він матиме можливість допомогти команді в плей-оф раунді кваліфікації.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група В Фото: УЕФА

Відбір на ЧС-2022. Група С: конфуз чемпіонів Європи

Група С

Хто вийшов на ЧС-2022: Швейцарія

Швейцарія Хто зіграє у плей-оф: Італія

Збірна Італії, про яку минулого літа говорила вся Європа, не змогла забезпечити собі участь у чемпіонаті світу наступного року. Чинні чемпіони Європи примудрилися пропустити на перше місце амбітну збірну Швейцарії. При тому, що італійці не програли жодного матчу у групі, а зі швейцарцями двічі зіграли внічию. Крім того, команда Роберто Манчіні зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0) та Болгарією (1:1), тоді як Швейцарія не змогла обіграти лише Північну Ірландію (0:0).

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група С Фото: УЕФА

Відбір на ЧС-2022. Група D: момент істини для України

Група D

Хто вийшов на ЧС-2022: Франція

Франція Хто зіграє у плей-оф: Фінляндія/Україна

Про детальний розклад у групі збірної України Фокус уже розповідав. Саме в групі D буде зіграно останні матчі європейської частини відбору на ЧС-2022. Збірна Франції вже гарантувала собі вихід із першого місця. Команда Дідьє Дешама, як і збірна України, пройшла дистанцію без втрат, але здобула більше перемог, чого вистачило для виходу до фінальної частини чемпіонату світу.

За друге місце заочно борються команди Фінляндії та України. Фіни в останньому турі грають із французами, а Україна — у гостях із Боснією.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група D Фото: УЕФА

Група Е: Чехія може залишитися за бортом ЧС-2022

Група Е

Хто вийшов на ЧС-2022: Бельгія

Бельгія Хто зіграє у плей-оф: Уельс/Чехія

У цій групі з командою, яка посіла перше місце, сюрпризів не відбулося. Бельгія виправдала свій статус фаворита, набрала 19 очок і кваліфікувалася на чемпіонат світу. А ось за другу позицію продовжують боротьбу Уельс і Чехія. У британців шанси об'єктивно вищі — вони набрали 14 очок, а Чехія — 11. Але в останньому турі валлійці грають проти Бельгії, а Чехія приймає Естонію. Ця ситуація схожа на групу збірної України, ось тільки чехам потрібна дуже велика перемога над естонцями, оскільки різниця забитих і пропущених м'ячів Уельсу наразі 13-8, а Чехії — 12-9. Надії чехів можуть покладатися лише на перемогу Бельгії з великим рахунком.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група Е Фото: УЕФА

Відбір на ЧС-2022. Група F: далі без Австрії

Група F

Хто вийшов на ЧС-2022: Данія

Данія Хто зіграє у плей-оф: Шотландія

Бронзові призери минулого Євро-2020 без проблем подолали кваліфікацію на ЧС-2022 — футбол у Данії, мабуть, на підйомі. У 10 матчах північани здобули 9 перемог і програли лише Шотландії (0:1). Крім того, команда Каспера Юльманна багато забивала — 30 м'ячів у 10 матчах. Друге місце із 7-очковим відривом від конкурентів посіла збірна Шотландії.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група F Фото: УЕФА

Група G: найзаплутаніша група відбору на ЧС-2022

Група G

Хто вийшов на ЧС-2022: визначається в останньому турі

визначається в останньому турі Хто зіграє у плей-оф: визначається в останньому турі

Кому не вистачає переживань за збірну України, погляньте на стан справ у групі G. Усе настільки заплутано, що учасник чемпіонату світу від цієї шістки визначиться в останньому турі. Очолює групу збірна Нідерландів, яка набрала 20 очок. На другій позиції Туреччина — 18 очок. Стільки ж у Норвегії, яка поступається туркам лише за додатковими показниками. Увечері 16 листопада Нідерланди прийматимуть Норвегію, а Туреччина у гостях зіграє проти Чорногорії. Будь-яка з трьох команд-лідерів може втратити шанси на поїздку до Катару.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група G Фото: УЕФА

Відбір на ЧС-2022. Група H: віцечемпіони світу — у справі

Група H

Хто вийшов на ЧС-2022: Хорватія

Хорватія Хто зіграє у плей-оф: Росія

Збірна Хорватії, яка здивувала багатьох на чемпіонаті світу-2018 у Росії, оформила вихід і на наступний турнір. Але якщо три роки тому "клітчасті" дійшли до фіналу та задовольнялися срібними медалями, то тепер здобули шанс покращити своє досягнення. За пряму путівку в Катар хорватська команда має бути вдячна захиснику збірної Росії Федору Кудряшову. Саме він в очній зустрічі, яка стала заключною у відбірному циклі, зрізав м'яч у власні ворота, принісши Хорватії перемогу з рахунком 1:0. Цей результат дозволив Хорватії набрати 23 очки й обійти Росію на один пункт.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група H Фото: УЕФА

Відбір на ЧС-2022. Група I: Англійський максималізм

Група I

Хто вийшов на ЧС-2022: Англія

Англія Хто зіграє у плей-оф: Польща

Збірна Англії ефектно завершила відбірковий цикл, "вбивши" команду Сан-Марино з рахунком 10:0. Англійці забили найбільше збірних у відбірному циклі — 39 м'ячів і жодного разу не програли. Другою фінішувала команда Польщі, яка лише на два очки випередила Албанію.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група I Фото: УЕФА

Відбір на ЧС-2022. Група J: Німеччина — попереду всієї планети

Група J

Хто вийшов на ЧС-2022: Німеччина

Німеччина Хто зіграє у плей-оф: Північна Македонія

Збірна Німеччини стала першою командою в Європі, яка гарантувала собі участь на чемпіонаті світу 2022 року. Сталося це 11 жовтня після перемоги над Північною Македонією. У Гансі Фліка виразно вдалося успішно змінити Йоахіма Лева на тренерському містку німецької команди й уже зараз Бундестім розглядається, як один із лідерів майбутнього турніру. А ось друге місце у групі сенсаційно посіла команда Північної Македонії, яку українські вболівальники пам'ятають з протистояння на Євро-2020. До речі, єдину поразку німцям завдали саме македонці — їхня перемога з рахунком 2:1 стала однією з головних сенсацій у відборі на чемпіонат світу-2022.

[ + – ] Відбір на ЧС-2022. Група J Фото: УЕФА

Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу відбудеться 1 квітня 2022 року.