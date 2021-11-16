Боснія та Герцеговина — Україна: де дивитись матч

Команда Олександра Петракова має обігравати суперника та сподіватися на перемогу Франції над Фінляндією, щоб потрапити в плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Збірна України з футболу у вівторок увечері проведе останній матч у відбірному циклі на чемпіонат світу-2022. Суперниками нашої збірної буде команда Боснії та Герцеговини.

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Відбір ЧС-2022: турнірний розклад

Для збірної України у цьому матчі все досить просто: команді Петракова потрібна лише перемога. Через поразку боснійців у матчі з Фінляндією боротьба за вихід із групи загострилася до максимуму, і наразі кращими виглядають шанси Фінляндії — у "Суомі" 11 очок, у той час, як в України — 9.

Завдання прямого потрапляння на чемпіонат світу вже виконала збірна Франції — чинні чемпіони світу, незважаючи на втрату очок у двох матчах з Україною та одну гру з Боснією, в решті зустрічей перемагали. До речі, саме Франція та Україна залишаються єдиними командами у групі, які ще не програвали.

Важливо звернути увагу і на різницю забитих і пропущених м'ячів: якщо Україна переможе Боснію і Герцеговину, а Фінляндія зможе зіграти внічию з Францією, саме цей показник буде визначальним за учов рівності очок. Наразі Фінляндія забила на два м'ячі більше, ніж пропустила. В України цей показник дорівнює одному м'ячу.

[ + – ] Група D перед вирішальними матчами Фото: УЕФА

Матчі Фінляндія — Франція і Боснія та Герцеговина — Україна відбудуться одночасно — о 21:45 за Києвом.

Боснія — Україна: склади команд

З 25 футболістів, які є у розпорядженні Олександра Петракова, у заявку на матч не потрапили лише Віктор Корнієнко та Данило Сікан. Усі лідери, враховуючи Андрія Ярмоленка, Олександра Зінченка та Руслана Маліновського, готові зіграти у Зениці на стадіоні "Біліно Поле".

Україна — прогноз букмекерів

Букмекерські контори однозначним фаворитом протистояння вважають збірну України — коефіцієнт на перемогу підопічних Олександра Петракова варіюється між 1.67 та 1.69. На нічию контори пропонують коефіцієнт від 3.96 до 4.10. І нарешті, у перемогу Боснії вірять найменше — 4.90-5.10.

Де дивитись матч Боснія та Герцеговина — Україна?

Пряму трансляцію матчу о 21:45 за київським часом можна буде переглянути на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Крім того, дивитися матч Боснія-Україна можна також на онлайн-платформі Oll.tv.

Раніше Фокус розповідав про товариський матч Україна — Болгарія. Суперники зустрілися 11 листопада в Одесі, і ця гра завершилася внічию 1:1. Українці не реалізували багато моментів, арбітр тричі скасовував голи у ворота Болгарії через офсайди, а рятівний м'яч для збірної України забив Тарас Степаненко на 79-й хвилині матчу.