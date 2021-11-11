Знову мирова. Україна поступалася Болгарії, але врятувалася завдяки голу Степаненка (відео)

Арбітри тричі скасовували голи українських футболістів, але команді Петракова вдалося уникнути поразки у другому таймі

В Одесі завершився товариський матч між збірними України та Болгарії.

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Ця зустріч для команди Олександра Петракова була репетицією перед відповідальною грою проти Боснії та Герцеговини в межах відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022, що відбудеться 16 листопада.

Але в матчі проти Болгарії успіх був не на боці збірної України. З перших хвилин господарі взялися атакувати ворота суперника, але не змогли реалізувати свої моменти. Лише Олександр Зінченко зіпсував чотири можливості, щоб відкрити рахунок. Українцям навіть вдалося забити, але гол Артема Довбика арбітр не зарахував через положення "поза грою".

Збірна Болгарії в першому таймі виглядала досить пасивно, але утримавши атакувальний натиск суперника, гості піднесли урок з реалізації гольових моментів: це Кирилов підстеріг помилку Матвієнка, зміг нав'язати боротьбу Тимчику і відкрив рахунок у матчі — 1:0.

До кінця першого тайму свої можливості забити прогаяли Олександр Зубков і двічі Артем Довбик, а Руслан Маліновський ударом зі штрафного пробив вище за ціль.

Другий тайм почався в тій же тональності: Олександр Зінченко далеким ударом перевірив на міцність стійку, а Роман Яремчук, який вийшов на заміну, пробив поряд зі штангою.

Україна продовжувала загрожувати воротам Болгарії, але вони залишалися наче зачаровані: коли футболісти збірної України все ж таки потрапляли в рамку, болгарську команду виручав воротар Михайлов. А коли і він був безсилий, підопічні Олександра Петракова забивали, але з порушенням правил чи з офсайду. Сумарно бригада арбітрів тричі скасовувала взяття воріт збірної Болгарії.

Але на 79-й хвилині господарям вдалося провести результативну атаку, яку далеким ударом ефектно завершив Тарас Степаненко – 1:1.

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Наступний матч головна команда країни проведе 16 листопада проти збірної Боснії та Герцеговини в гостях.

Товариський матч.

Україна — Болгарія — 1:1 (1:1)

Голи : 0:1, Кирилов, 35; 1:1, Степаненко, 79.