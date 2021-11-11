Снова мировая. Украина уступала Болгарии, но спаслась благодаря голу Степаненко (видео)

Арбитры трижды отменяли голы украинских футболистов, но команде Петракова удалось уйти от поражения во втором тайме

В Одессе завершился товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии.

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Эта встреча для команды Александра Петракова была репетицией перед ответственной игрой против Боснии и Герцеговины в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022, которая состоится 16 ноября.

Но в матче против Болгарии удача была не на стороне сборной Украины. С первых же минут хозяева принялись атаковать ворота соперника, но не смогли реализовать свои моменты. Один только Александр Зинченко испортил четыре возможности, чтобы открыть счет. Украинцам даже удалось забить, но гол Артема Довбика арбитр не засчитал из-за положения "вне игры".

Сборная Болгарии в первом тайме выглядела достаточно пассивно, но сдержав атакующий напор соперника, гости преподнесли урок по реализации голевых моментов: это Кирилов подкараулил ошибку Матвиенко, смог навязать борьбу Тымчику и открыл счет в матче — 1:0.

До конца первого тайма свои возможности забить упустили Александр Зубков и дважды Артем Довбик, а Руслан Малиновский ударом со штрафного пробил выше цели.

Второй тайм начался в той же тональности: Александр Зинченко дальним ударом проверил на прочность стойку, а вышедший на замену Роман Яремчук пробил рядом со штангой.

Украина продолжала угрожать воротам Болгарии, но они оставались словно заколдованы: когда футболисты сборной Украины все же попадали в рамку, болгарскую команду выручал вратарь Михайлов. А когда и он был бессилен, подопечные Александра Петракова забивали, но с нарушением правил или из офсайда. Суммарно бригада арбитров трижды отменяла взятие ворот сборной Болгарии.

Но на 79-й минуте хозяевам удалось провести результативную атаку, которую дальним ударом эффектно завершил Тарас Степаненко — 1:1.

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Следующий матч главная команда страны проведет 16 ноября, против сборной Боснии и Герцеговины в гостях.

Товарищеский матч.

Украина — Болгария — 1:1 (1:1)

Голы: 0:1, Кирилов, 35; 1:1, Степаненко, 79.