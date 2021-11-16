Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч

Команда Александра Петракова должна обыгрывать соперника и надеяться на победу Франции над Финляндией, чтобы попасть в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022.

Сборная Украины по футболу во вторник вечером проведет последний матч в отборочном цикле на чемпионат мира-2022. Соперниками нашей сборной будет команда Боснии и Герцеговины.

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Отбор ЧМ-2022: турнирный расклад

Для сборной Украины в этом матче все достаточно просто: команде Петракова нужно только победа. Из-за поражения боснийцев в матче с Финляндией борьба за выход из группы обострилась до максимума, и предпочтительнее на данный момент выглядят шансы Финляндии — у "Суоми" 11 очков, в то время, как у Украины — 9.

Задачу прямого попадания на чемпионат мира уже выполнила сборная Франции — действующие чемпионы мира, несмотря на потерю очков в двух матчах с Украиной и одной игре с Боснией, в остальных встречах побеждали. К слову, именно Франция и Украина остаются единственными командами в группе, которые еще не проигрывали.

Важно обратить внимание и на разницу забитых и пропущенных мячей: в случае, если Украина победит Боснию и Герцеговину, а Финляндия сможет сыграть вничью с Францией, именно этот показатель будет определяющим при равенстве очков. На данный момент Финляндия забила на два мяча больше, чем пропустила. У Украины этот показатель равен одному мячу.

[ + – ] Группа D перед решающими матчами Фото: УЕФА

Матчи Финляндия — Франция и Босния и Герцеговина — Украина состоятся в одно время — в 21:45 по Киеву.

Босния — Украина: составы команд

Из 25 футболистов, которые есть в распоряжении Александра Петракова, в заявку на матч не попали только Виктор Корниенко и Даниил Сикан. Все лидеры, включая Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко и Руслана Малиновского, готовы сыграть в Зенице на стадионе "Билино Поле".

Босния — Украина: прогноз букмекеров

Букмекерские конторы однозначным фаворитом противостояния считают сборную Украины — коэффициент на победу подопечных Александра Петракова варьируется между 1.67 и 1.69. На ничью конторы предлагают коэффициент от 3.96 до 4.10. И наконец, в победу Боснии верят меньше всего — 4.90-5.10.

Где смотреть матч Босния и Герцеговина — Украина?

Прямую трансляцию матча в 21:45 по киевскому времени можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Кроме того, смотреть матч Босния — Украина можно также на онлайн-платформе Oll.tv.

Ранее Фокус рассказывал о товарищеском матче Украина — Болгария. Соперники встретились 11 ноября в Одессе и эта игра завершилась вничью 1:1. Украинцы не реализовали большое количество моментов, арбитр трижды отменял голы в ворота Болгарии из-за офсайдов, а спасительный мяч для сборной Украины забил Тарас Степаненко на 79-й минуте матча.