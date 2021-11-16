Покупайте билеты, мы едем в Катар: кто вышел на ЧМ-2022 и какие шансы у Украины

В Европе заканчивается квалификация на чемпионат мира по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году. Фокус рассказывает о сборных, которые уже гарантировали себе участие на турнире.

С 21 ноября по 19 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Квалификация на турнир проходит во всех частях планеты, а в Европе она вышла на финишную прямую. Напрямую на чемпионат мира попадают победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, должны будут сыграть по два матча в плей-офф квалификации. Дополнительные матчи состоятся 24-25 и 28-29 марта 2022 года.

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Фокус рассказывает, кто из европейских национальных сборных уже оформил выход на чемпионат мира по футболу 2022.

Отбор на ЧМ-2022. Группа А: слезы Роналду и сенсационная Сербия

Группа А

Кто вышел на ЧМ-2022: Сербия

Сербия Кто сыграет в плей-офф: Португалия

В группе А много кто ожидал, что сборная Португалии спокойно займет первое место и гарантирует себе участие на ЧМ-2022. Но как бы не так. Криштиану Роналду и компания допустили три осечки — две в матчах с Сербией (2:2 и 1:2) и одну — с Ирландией (0:0). Причем, сербы неожиданно вели борьбу за первое место в группе до последнего тура. Перед заключительным матчем в активе и Сербии и Португалии было по 17 очков. Драматизма добавляло и то, что выявить сильнейшего в этой группе лидеры должны были в очной встрече. И она завершилась победой сербов в дополнительное время — 2:1. Криштиану Роналду плакал после финального свистка, а сербы праздновали так, будто уже выиграли чемпионат мира.

Теперь победителям Евро-2016 придется отстаивать свое право выступать на чемпионате мира в плей-офф.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа А Фото: УЕФА

Отбор на ЧМ-2022. Группа В: возвращение Ибрагимовича, целеустремленная Испания

Группа В

Кто вышел на ЧМ-2022: Испания

Испания Кто сыграет в плей-офф: Швеция

Испания и Швеция в 2021 году играли друг против друга трижды. Два раза в квалификации на ЧМ-2022 и один раз в групповом этапе Евро-2020. Тот матч вышел самым скучным на чемпионате Европы — 0:0. А вот в отборе на мундиаль все было веселее — соперники обменялись домашними победами. Швеция перед своей публикой победила пиренейцев со счетом 2:1, а испанцы в последнем матче взяли реванш — 1:0. Важным фактором для успеха было отсутствие потерь на турнирной дистанции. И если Испания проиграла только шведам, то северяне, помимо поражения от команды Луиса Энрике, оступились на Греции (1:2) и Грузии (0:2). Эти потери стоили Швеции первого места.

Но главное — после пятилетней паузы в состав национальной сборной вернулся Златан Ибрагимович. Нападающий завершил выступления за главную команду страны в 2016 году, а в марте 2021 решил возобновить международную карьеру. И не важно, что Златану уже 40 — он зажигает в Серии А и помогает сборной, даже если сыграл только в двух матчах отбора. Но у него будет возможность помочь команде в плей-офф раунде квалификации.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа В Фото: УЕФА

Отбор на ЧМ-2022. Группа С: конфуз чемпионов Европы

Группа С

Кто вышел на ЧМ-2022: Швейцария

Швейцария Кто сыграет в плей-офф: Италия

Сборная Италии, о которой минувшим летом говорила вся Европа, не смогла обеспечить себе участие на чемпионате мира в следующем году. Действующие чемпионы Европы умудрились пропустить на первое место амбициозную сборную Швейцарии. При том, что итальянцы не проиграли ни одного матча в группе, а со швейцарцами дважды сыграли вничью. Кроме того, команда Роберто Манчини сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) и Болгарией (1:1), в то время, как Швейцария не смогла обыграть только Северную Ирландию (0:0).

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа С Фото: УЕФА

Отбор на ЧМ-2022. Группа D: момент истины для Украины

Группа D

Кто вышел на ЧМ-2022: Франция

Франция Кто сыграет в плей-офф: Финляндия/Украина

О подробном раскладе в группе сборной Украины Фокус уже рассказывал. Именно в группе D будут сыграны последние матчи европейской части отбора на ЧМ-2022. Сборная Франции уже гарантировала себе выход с первого места. Команда Дидье Дешама, как и сборная Украины, прошла дистанцию без потерь, но одержала больше побед, чего хватило для выхода в финальную часть чемпионата мира.

За второе место заочно борются команды Финляндии и Украины. Финны в последнем туре играют с французами, а Украина — в гостях с Боснией.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа D Фото: УЕФА

Группа Е: Чехия может остаться за бортом ЧМ-2022

Группа Е

Кто вышел на ЧМ-2022: Бельгия

Бельгия Кто сыграет в плей-офф: Уэльс/Чехия

В этой группе с командой, занявшей первое место, сюрпризов не произошло. Бельгия оправдала свой статус фаворита, набрала 19 очков и квалифицировалась на чемпионат мира. А вот за вторую позицию продолжают борьбу Уэльс и Чехия. У британцев шансы объективно выше — они набрали 14 очков, а Чехия — 11. Но в последнем туре валлийцы играют против Бельгии, а Чехия принимает Эстонию. Эта ситуация похоже на группу сборной Украины, вот только чехам нужна очень крупная победа над эстонцами, поскольку разница забитых и пропущенных мячей у Уэльса на данный момент 13-8, а у Чехии — 12-9. Надежды чехов могут возлагаться только на победу Бельгии с крупным счетом.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа Е Фото: УЕФА

Отбор на ЧМ-2022. Группа F: дальше без Австрии

Группа F

Кто вышел на ЧМ-2022: Дания

Дания Кто сыграет в плей-офф: Шотландия

Бронзовые призеры минувшего Евро-2020 без проблем преодолели квалификацию на ЧМ-2022 — футбол в Дании, очевидно, на подъеме. В 10 матчах северяне одержали 9 побед и проиграли только Шотландии (0:1). Кроме того, команда Каспера Юльманна много забивала — 30 мячей в 10 матчах. Второе место с 7-очковым отрывом от конкурентов заняла сборная Шотландии.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа F Фото: УЕФА

Группа G: самая запутанная группа отбора на ЧМ-2022

Группа G

Кто вышел на ЧМ-2022: определяется в последнем туре

определяется в последнем туре Кто сыграет в плей-офф: определяется в последнем туре

Кому не хватает переживаний за сборную Украины, взгляните на положение дел в группе G. Все настолько запутано, что участник чемпионата мира от этой шестерки определится в последнем туре. Возглавляет группу сборная Нидерландов, набравшая 20 очков. На второй позиции Турция — 18 очков. Столько же у Норвегии, которая уступает туркам только по дополнительным показателям. Вечером 16 ноября Нидерланды будут принимать Норвегию, а Турция в гостях сыграет против Черногории. Любая из трех команд-лидеров может лишиться шансов на поездку в Катар.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа G Фото: УЕФА

Отбор на ЧМ-2022. Группа H: вице-чемпионы мира — в деле

Группа H

Кто вышел на ЧМ-2022: Хорватия

Хорватия Кто сыграет в плей-офф: Россия

Сборная Хорватии, удивившая многих на чемпионате мира-2018 в России, оформила выход и на следующий турнир. Но если три года назад "клетчатые" дошли до финала и довольствовались серебряными медалями, то теперь получили шанс улучшить свое достижение. За прямую путевку в Катар хорватская команда должна быть благодарна защитнику сборной России Федору Кудряшову. Именно он в очной встрече, которая стала заключительной в отборочном цикле, срезал мяч в собственные ворота, принеся Хорватии победу со счетом 1:0. Этот результат позволил Хорватии набрать 23 очка и обойти Россию на один пункт.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа H Фото: УЕФА

Отбор на ЧМ-2022. Группа I: Английский максимализм

Группа I

Кто вышел на ЧМ-2022: Англия

Англия Кто сыграет в плей-офф: Польша

Сборная Англии эффектно завершила отборочный цикл, "убив" команду Сан-Марино со счетом 10:0. Англичане забили больше всех сборных в отборочном цикле — 39 мячей и ни разу не проиграли. Второй финишировала команда Польши, лишь на два очка опередившая Албанию.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа I Фото: УЕФА

Отбор на ЧМ-2022. Группа J: Германия — впереди планеты всей

Группа J

Кто вышел на ЧМ-2022: Германия

Германия Кто сыграет в плей-офф: Северная Македония

Сборная Германии стала первой командой в Европе, гарантировавшей себе участие на чемпионате мира 2022. Произошло это 11 октября после победы над Северной Македонией. У Ханси Флика определенно получилось удачно сменить Йоахима Лева на тренерском мостике немецкой команды и уже сейчас Бундестим рассматривается, как один из фаворитов грядущего турнира. А вот второе место в группе сенсационно заняла команда Северной Македонии, которую украинские болельщики помнят по противостоянию на Евро-2020. Кстати, единственное поражение немцам нанесли именно македонцы — их победа со счетом 2:1 стала одной из главных сенсаций в отборе на чемпионат мира-2022.

[ + – ] Отбор на ЧМ-2022. Группа J Фото: УЕФА

Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу состоится 1 апреля 2022 года.