422 млн евро на зарплаты: "Манчестер Юнайтед" несет большие убытки

Летние приобретения осложнили финансовое положение дел в английском топ-клубе.

Финансовое состояние "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2021/2022 ухудшилось, сообщает издание Daily Mail.

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После летних трансферов и прихода в команду таких игроков, как Криштиану Роналду, Джейдон Санчо и Рафаэль Варан, зарплатная ведомость клуба выросла на 23,1%.

В то же время, по информации издания, доходы клуба тоже выросли, но не так значительно, как расходы: на 16% (около 150 миллионов евро). Из них 21,43 миллионов составляет доход от проведения матчей. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 1,19 миллиона евро из-за запрета на посещение матчей, связанного с пандемией коронавируса.

Чистый долг "Манчестер Юнайтед" уменьшился на 1 миллион евро — с 525 до 524 миллионов.

Отметим, что команда в текущем сезоне не показывает успешных результатов: в чемпионате Англии манкунианцы занимают только шестое место, а в Лиге чемпионов команда возглавляет таблицу только за счет дополнительных показателей, набрав 7 очков в четырех матчах.

Ранее Фокус анализировал выступления и расходы "Манчестер Юнайтед": клуб потратил 140 миллионов евро на трансферы, но они не стали эффективными. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер оказался в шаге от отставки, но руководители клуба дали ему время на исправление ситуации.

Перед перерывом на матчи сборной, норвежский специалист попробовал поднять командный дух, собрав футболистов на обед в одном из дорогих ресторанов в пригороде Манчестера. Во время трапезы полиция оштрафовала Криштиану Роналду и Фреда за парковку в неположенном месте. Отметим, что это мероприятие не помогло "Манчестер Юнайтед": в следующем же матче они проиграли "Манчестер Сити" со счетом 0:2.