И Роналду не помог: "Манчестер Сити" всухую победил "Манчестер Юнайтед"

Команда Пепа Гвардиолы решила судьбу матча еще в первой половине игры.

На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити".

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С турнирной точки зрения встречались 5-я и 3-я команда чемпионата. И первый тайм получился достаточно зрелищным: уже на 7-й минуте гости вышли вперед, благодаря неудачным действиям защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи у своих ворот: он неудачно прервал прострел Жоау Канселу. Так "Манчестер Сити" вышел вперед.

Хозяева ответили хорошим ударом от Криштиану Роналду: Люк Шоу с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Роналду слета пробил метров с 12. Эдерсон эффектно отвел угрозу и спас "Манчестер Сити" от пропущенного мяча.

Гости спустя три минуты снова опасно атаковали ворота "МЮ": Фоден прострелил с левого фланга, Кевин Де Брюйне попал в защитников, а с добиванием от Габриэля Жезуса справился уже Давид Де Хеа.

"Манчестер Сити" продолжал владеть преимуществом и едва не заставил соперника ошибиться снова. Это прострел слева от Канселу снова стал проблемой. Виктор Линделеф неудачно подставил ногу под мяч и едва не забил еще один автогол — к счастью, Де Хеа успел сориентироваться и отбил "самострел". Испанскому вратарю пришлось еще дважды спасать свою команду, прежде чем на 40-й минуте гости не забили еще раз. Это активный Жоау Канселу выполнил прострел с левого фланга, Бернарду Силва успел достать мяч на дальней стойке и отправил его в ворота. Де Хеа пытался спасти и здесь, но уже от него мяч пересек линию — 0:2.

Второй тайм стал полной противоположностью первому: "Ман Сити" уже не так рьяно шел вперед, а "Ман Юнайтед" больше напоминал лишь тень себя самого. Команда Сульшера так и не создала ни одной по-настоящему опасной атаки. Скорее "Сити" был ближе к тому, чтобы довести счет до разгромного, но Фоден и Стоунс по очереди простил оплошность защитников соперника, не попав в створ ворот. Финальный свисток зафиксировал победу "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" набрал 23 очка и временно поднялся на вторую строчку. У "Манчестер Юнайтед" в активе 17 очков и перспектива опуститься на несколько позиций ниже по итогам 11-го тура.

Чемпионат Англии. 11-й тур.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:2)

Голы: 0:1, Байи, автогол, 7; 0:2, Бернарду Силва, 40.