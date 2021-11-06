І Роналду не допоміг: "Манчестер Сіті" всуху переміг "Манчестер Юнайтед"

Команда Пепа Гвардіоли вирішила долю матчу ще у першій половині гри.

На стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився матч 11 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Манчестер Сіті".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З турнірної точки зору зустрічалися 5-а та 3-я команда чемпіонату. І перший тайм вийшов досить видовищним: вже на 7-й хвилині гості вийшли вперед завдяки невдалим діям захисника "Манчестер Юнайтед" Еріка Байї біля своїх воріт: він невдало перервав простріл Жоау Канселу. Так "Манчестер Сіті" вийшов уперед.

Господарі відповіли добрим ударом від Кріштіану Роналду: Люк Шоу з лівого флангу виконав подачу до центру штрафного майданчика, звідки Роналду зльоту пробив метрів із 12. Едерсон ефектно відвів загрозу та врятував "Манчестер Сіті" від пропущеного м'яча.

Гості через три хвилини знову небезпечно атакували ворота "МЮ": Фоден прострілив з лівого флангу, Кевін Де Брюйне влучив у захисників, а з добиванням від Габріеля Жезуса впорався Давид Де Хеа.

"Манчестер Сіті" продовжував володіти перевагою і ледь не змусив суперника помилитися знову. Це простріл ліворуч від Канселу знову став проблемою. Віктор Лінделеф невдало підставив ногу під м'яч і ледь не забив ще один автогол — на щастя Де Хеа встиг зорієнтуватися і відбив "самостріл". Іспанському воротареві довелося ще двічі рятувати свою команду, перш ніж на 40 хвилині гості не забили ще раз. Це активний Жоау Канселу виконав простріл із лівого флангу, Бернарду Сілва встиг дістати м'яч на дальній стійці та відправив його у ворота. Де Хеа намагався врятувати і тут, але вже від нього м'яч перетнув лінію — 0:2.

Другий тайм став повною протилежністю першому: "Ман Сіті" вже не так завзято йшов уперед, а "Ман Юнайтед" більше нагадував лише тінь себе самого. Команда Сульшера так і не створила жодної по-справжньому небезпечної атаки. Швидше "Сіті" був ближчим до того, щоб довести рахунок до розгромного, але Фоден і Стоунс по черзі пробачали помилки захисників суперника, не влучивши у ворота. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0.

У турнірній таблиці "Манчестер Сіті" набрав 23 очки і тимчасово піднявся на другий рядок. У "Манчестер Юнайтед" в активі 17 очок і перспектива опуститися на кілька позицій нижче за підсумками 11 туру.

Чемпіонат Англії 11-й тур.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті" — 0:2 (0:2)

Голи : 0:1, Байї, автогол, 7; 0:2, Бернарду Сілву, 40.