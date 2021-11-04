Криштиану Роналду получил штраф за парковку во время командного обеда (фото)

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" получил неприятный сюрприз накануне важнейшего матча против "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил провести командный тимбилдинг, чтобы улучшить моральное состояние футболистов, сообщает издание The Sun.

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Норвежский специалист рассчитывает, что такое мероприятие оживит команду после непростой ничьей со счетом 2:2 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты". В этом матче Криштиану Роналду оформил дубль и спас "Манчестер Юнайтед" от поражения.

Для командного обеда был выбран ресторан Cibo, в небольшом городке Алтринчем, неподалеку от Манчестера. Именно здесь Оле Гуннар Сульшер принял решение стать постоянным главным тренером "Манчестер Юнайтед" после встречи с Алексом Фергюссоном и Эдом Вудвордом.

[ + – ] Криштиану Роналду на командном обеде в пригороде Манчестера Фото: Zenpix

В меню игроков были кальмары и трюфели аранчини, а также рыба и филе говядины. В то время, пока футболисты наслаждались блюдами, Range Rover, принадлежащий Роналду, получил штраф за парковку.

Bentley бразильского полузащитника Фреда, припаркованный перед его товарищем по команде, также нарушил правила парковки возле ресторана.

[ + – ] Автомобили Криштиану Роналду и Фреда Фото: Zenpix

Но настроение футболистам улучшили поклонники команды, которые быстро собрались у дверей, чтобы сфотографироваться со звездами. Болельщики таким образом выразили поддержку игрокам перед важным матчем в субботу, когда в 11-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится со своим принципиальным соперником — "Манчестер Сити". Эта игра состоится 6 ноября в 14:30 по киевскому времени.

[ + – ] Криштиану Роналду и болельщик Фото: Zenpix

Напомним, что после того, как Криштиану Роналду оформил дубль в матче против "Аталанты", на его счету стало 5 голов в 4 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. 36-летний футболист получил комплименты от главного тренера "МЮ" Оле Гуннара Сульшера, который сравнил нападающего с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

На прошлой неделе Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес объявили, что ждут пополнения в семье.