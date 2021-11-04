Кріштіану Роналду отримав штраф за паркування під час командного обіду (фото)

Португальський нападник "Манчестер Юнайтед" отримав неприємний сюрприз напередодні найважливішого матчу проти "Манчестер Сіті".

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер вирішив провести командний тімбілдинг, щоб покращити моральний стан футболістів, повідомляє видання The Sun.

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Норвезький фахівець розраховує, що такий захід пожвавить команду після непростої нічиєї з рахунком 2:2 у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Аталанти". У цьому матчі Кріштіану Роналду оформив дубль та врятував "Манчестер Юнайтед" від поразки.

Для командного обіду було обрано ресторан Cibo, у невеликому містечку Алтрінчем, неподалік від Манчестера. Саме тут Уле Гуннар Сульшер вирішив стати постійним головним тренером "Манчестер Юнайтед" після зустрічі з Алексом Фергюссоном та Едом Вудвордом.

[ + – ] Кріштіану Роналду на командному обіді в передмісті Манчестера Фото: Zenpix

У меню гравців були кальмари та трюфелі аранчіні, а також риба та філе яловичини. У той час, поки футболісти насолоджувалися стравами, Range Rover, що належить Роналду, отримав штраф за паркування.

Bentley бразильського півзахисника Фреда, припаркований перед його товаришем по команді, також порушив правила паркування біля ресторану.

[ + – ] Автомобілі Кріштіану Роналду та Фреда Фото: Zenpix

Але настрій футболістам покращили шанувальники команди, які швидко зібралися біля дверей, аби сфотографуватись із зірками. Уболівальники так висловили підтримку гравцям перед важливим матчем у суботу, коли в 11-му турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" зустрінеться зі своїм принциповим суперником — "Манчестер Сіті". Ця гра відбудеться 6 листопада о 14:30 за київським часом.

[ + – ] Кріштіану Роналду й уболівальник Фото: Zenpix

Нагадаємо, що після того, як Кріштіану Роналду оформив дубль у матчі проти "Аталанти", на його рахунку стало 5 голів у 4 матчах поточного розіграшу Ліги чемпіонів. 36-річний футболіст отримав компліменти від головного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера, який порівняв нападника з легендарним баскетболістом Майклом Джорданом.

Минулого тижня Кріштіану Роналду та його подруга Джорджина Родрігес оголосили, що чекають поповнення в сім'ї.