Будуть двійнята: Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес чекають поповнення в сім'ї

Наразі зіркова пара виховує чотирьох дітей.

Португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду опублікував на своїй сторінці в Instagram допис, у якому поділився радісною подією у своєму житті.

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36-річний футболіст розмістив фото зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес. Щаслива пара тримала в руках знімки УЗД, на якому зображено знімок двійні, яку чекає пара.

"Радий повідомити, що ми чекаємо близнюків. Наші серця сповнені любові — ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", — залишив короткий підпис під знімком футболіст.

[ + – ] Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

І хоча Роналду та його пасія офіційно не перебувають у шлюбі, пара вже виховує чотирьох дітей. Троє з них — від сурогатної матері й одна дитина народилася вже під час стосунків селебрітіс: у 2017 році Джорджина Родрігес народила дівчинку, яка отримала ім'я Алана Мартіна.

Раніше Фокус розповідав, що суд зобов'язав Кріштіану Роналду знести частину його маєтка в Португалії, оскільки під час будівництва було створено неузгоджені споруди.

Наприкінці вересня Джорджина Родрігес зізналася, що дуже хоче стати офіційною дружиною Кріштіану Роналду. Португалець ніколи не був одружений. Він зустрічався з моделлю Іриною Шейк, сестрою футболіста Маріо Жардела — Жорданою, акторкою Джеммою Аткінсон, моделями Летицією Філіппі, Імоджен Томас і Нерейдою Гальярдо. Також йому приписували роман зі світською левицею Періс Гілтон.

Минулого літа Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед", за який виступав із 2003 по 2009 роки. Після цього він перейшов до мадридського "Реалу", за який відіграв 9 сезонів. У 2018 році Роналду перебрався до "Ювентуса", якому присвятив три роки свого життя.