Дівчина Кріштіану Роналду зізналася, що дуже хоче за футболіста заміж

Джорджина Родрігес і знаменитий футболіст зустрічаються з 2016 року і виховують доньку Алану Мартіну

Подруга Кріштіану Роналду, який зараз грає за ФК "Манчестер Юнайтед", модель Джорджина Родрігес несподівано зізналася, що хоче заміж за свого знаменитого бойфренда. Про це пише Daily Mail.

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Зізнання прозвучало в тизері серіалу Netflix, який розповість історію Джорджини. Вона сказала про те, що хоче заміж за вечерею з друзями, коли вони стали питати, чи буде Кріштіану робити їй пропозицію.

"Це не від мене залежить, але я хочу", — вимовляє Джорджина і каже, що на все "Божа воля".

[ + – ] Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram [ + – ] Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

27-річна аргентинка зустрічається з найзнаменитішим у світі футболістом з 2016 року. Вони познайомилися в модному бутику Gucci в Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею.

У 2017-му в пари народилася спільна дочка Алана Мартіна, але Джорджина також виховує трьох дітей 36-річного футболіста від інших жінок. Кріштіану-молодший з'явився на світ у 2010 році від жінки, ім'я якої Роналду не розголошує, а близнюки Єва і Маттео народилися від сурогатної матері.

[ + – ] Кріштіану Роналду з подругою і дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Роналду ніколи не був одружений. Він зустрічався з моделлю Іриною Шейк, сестрою футболіста Маріо Жардела — Жорданою, актрисою Джеммою Аткінсон, моделями Летіцією Філіппі, Імоджен Томас і Нерейдою Гальярдо. Також йому приписували роман зі світською левицею Періс Гілтон.

Мати Роналду, Долорес Авейро, заявила, що Джорджина "хороша дівчинка" і у всьому підтримує її знаменитого сина. Вона спростувала чутки про те, що в пари проблеми і зазначила, що хоч Кріштіану "зразковий батько", але без Джорджини він би не впорався.

"Четверо дітей — це дуже багато роботи. Джорджина дуже підтримує Кріштіану", — розповіла любляча мама.