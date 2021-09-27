Девушка Криштиану Роналду призналась, что очень хочет за футболиста замуж

Джорджина Родригес и знаменитый футболист встречаются с 2016 года и воспитывают дочь Алану Мартину

Подруга Криштиану Роналду, который сейчас играет за ФК "Манчестер Юнайтед", модель Джорджина Родригес неожиданно призналась, что хочет замуж за своего знаменитого бойфренда. Об этом пишет Daily Mail.

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Признание прозвучало в тизере сериала Netflix, который расскажет историю Джорджины. Она сказала о том, что хочет замуж за ужином с друзьями, когда они стали спрашивать, будет ли Криштиану делать ей предложение.

"Это не от меня зависит, но я хочу", — произносит Джорджина и говорит, что на все "Божья воля".

[ + – ] Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram [ + – ] Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

27-летняя аргентинка встречается с самым знаменитым в мире футболистом с 2016 года. Они познакомились в модном бутике Gucci в Мадриде, где Джорджина работала продавщицей.

В 2017-м у пары родилась общая дочь Алана Мартина, но Джорджина также воспитывает троих детей 36-летнего футболиста от других женщин. Криштиану-младший появился на свет в 2010 году от женщины, имя которой Роналду не разглашает, а близнецы Ева и Маттео родились от суррогатной матери.

[ + – ] Криштиану Роналду с подругой и детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Роналду никогда не был женат. Он встречался с моделью Ириной Шейк, сестрой футболиста Марио Жардела – Жорданой, актрисой Джеммой Аткинсон, моделями Летицией Филиппи, Имоджен Томас и Нерейдой Гальярдо. Также ему приписывали роман со светской львицей Пэрис Хилтон.

Мать Роналду, Долорес Авейро заявила, что Джорджина "хорошая девочка" и во всем поддерживает ее знаменитого сына. Она опровергла слухи о том, что у пары проблемы и отметила, что хоть Криштиану "примерный отец", но без Джорджины он бы не справился.

"Четверо детей — это очень много работы. Джорджина очень поддерживает Криштиану", — рассказала любящая мама.