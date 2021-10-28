Роналду доведеться знести частину маєтку за 2,7 млн євро через незаконне будівництво (фото)

Футболісту дали термін до березня, щоб усунути неузгоджені споруди. Його маєток, який розташований неподалік від національного парку Пенеда-Жереш, оцінюють у 2,7 млн євро.

У Португалії футболіст Кріштіану Роналду збудував тенісний корт і прибудову, не отримавши при цьому відповідного дозволу від влади селища Терраш-де-Бору в окрузі Брага. Про це повідомляє Marca.

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Через це Роналду, який у нинішньому сезоні повернувся до Манчестера, буде змушений скоротити частину території, яку займає особняк.

Місцевий мер Мануель Тібо пояснив, що раніше Роналду "представив проект будівництва, який був схвалений. Однак надалі за межами узгодженої площі з'явилися додаткові споруди".

Футболісту дали термін до березня наступного року, щоб усунути неузгоджені споруди. Його маєток, який розташований неподалік від національного парку Пенеда-Жереш, оцінюють у 2,7 млн євро.

Повернувшись до "Ман Юнайтед" португалець відразу влився до складу. У шести матчах АПЛ цього сезону на його рахунку кілька вирішальних голів. Осібно стоїть камбек у лігочемпіонському матчі проти "Аталанти" на Олд-Траффорді, в якому португалець став автором переможного м'яча. Цієї суботи на "Юнайтед" чекає виїзний матч АПЛ проти лондонських "шпор".

Раніше Фокус повідомляв, що португальського футболіста "МЮ" удостоїли нагороди найкращого гравця вересня в АПЛ. Серед інших, у списку претендентів значився Мо Салах із "Ліверпуля" та Жоау Канселу, конкурент Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті". Роналду виклав фото трофея в соцмережах і подякував фанатам.