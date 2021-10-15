Роналду виклав фото з призами гравцеві місяці і подякував уболівальникам

Крім португальця на нагороду претендували також Мохаммед Салах та інші футболісти з АПЛ.

Легендарний португальський нападаючий "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому гравцеві вересня в англійській прем'єр-лізі.

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Роналду показав трофей в соціальних мережах і подякував за підтримку своїх відданих уболівальників, які допомогли йому виграти чергову нагороду в своїй кар'єрі.

"Вдячний всім уболівальникам, які голосували за мене в опитуванні про кращому гравцеві місяці. Спасибі вам, мої друзі! Ми завжди разом", — написав Кріштіану Роналду в Instagram.

Крім Кріштіану Роналду на нагороду претендували також форвард Мохаммед Салах з "Ліверпуля", правий захисник "Манчестер Сіті" Жоао Канселу, французький нападник "Ньюкасла" Алан Сент-Максимен, а також вінгер "Уотфорда" Ісмаїл Сарр.

Відзначимо, що Роналду ефектно стартував в поточному розіграші чемпіонату Англії — португалець провів чотири матчі і забив три голи, відмінно повернувшись в англійську прем'єр-лігу, в якій він сформувався як гравець світового рівня.

Також португалець забивав в Лізі чемпіонів і провів хороший відрізок часу в збірній Португалії, допоміг їм здобути важливі перемоги в Лізі Націй і товариських матчах. Кріштіану забив вже 115-й гол за збірну Португалії і оновив свій же рекорд за кількістю забитих голів у національній збірній за всю кар'єру.

Попередній світовий рекорд належав екс-форварду збірної Ірану Алі Даеї, якому вдалося за свою кар'єру забити 109 голів в збірній Ірану. Роналду побив його рекорд, забиваючи в кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі 2022 року, який пройде в листопаді наступного року.