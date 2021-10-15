Роналду выложил фото с призами игроку месяца и поблагодарил болельщиков

Кроме португальца на награду претендовали также Мохамед Салах и другие футболисты из АПЛ.

Легендарный португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку сентября в английской премьер-лиге.

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Роналду показал трофей в социальных сетях и поблагодарил за поддержку своих преданных болельщиков, которые помогли ему выиграть очередную награду в своей карьере.

"Благодарен всем болельщикам, которые голосовали за меня в опросе о лучшем игроке месяца. Спасибо вам, мои друзья! Мы всегда вместе", – написал Криштиану Роналду в Instagram.

Кроме Криштиану Роналду на награду претендовали также форвард Мохамед Салах из "Ливерпуля", правый защитник "Манчестер Сити" Жоао Кансело, французский нападающий "Ньюкасла" Аллан Сент-Максимен, а также вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр.

Отметим, что Роналду эффектно стартовал в текущем розыгрыше чемпионата Англии – португалец провел четыре матча и забил три гола, отлично вернувшись в английскую премьер-лигу, в которой он сформировался как игрок мирового уровня.

Также португалец забивал в Лиге чемпионов и провел хороший отрезок времени в сборной Португалии, помог им одержать важные победы в Лиге Наций и товарищеских матчах. Криштиану забил уже 115-й гол за сборную Португалии и обновил свой же рекорд по количеству забитых голов в национальной сборной за всю карьеру.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал экс-форварду сборной Ирана Али Даеи, которому удалось за свою карьеру забить 109 голов в сборной Ирана. Роналду побил его рекорд, забивая в квалификации к чемпионату мира в Катаре 2022 года, который пройдет в ноябре следующего года.