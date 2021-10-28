Роналду придется снести часть особняка за 2,7 млн евро из-за незаконного строительства (фото)

Футболисту дали срок до марта, чтобы убрать несогласованные сооружения. Его особняк, который находится недалеко от национального парка Пенеда-Жереш, оценивают в 2,7 млн евро.

В Португалии футболист Криштиану Роналду построил теннисный корт и пристройку, не получив при этом соответствующего разрешения от властей поселка Терраш-ди-Бору в округе Брага. Об этом сообщает Marca.

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Из-за этого Роналду, который в нынешнем сезоне вернулся в Манчестер, будет вынужден сократить часть территории, занимаемой особняком.

Местный мэр Мануэль Тибо объяснил, что ранее Роналду "представил проект строительства, который был одобрен. Однако в дальнейшем за границами согласованной площади появились дополнительные постройки".

Футболисту дали срок до марта следующего года, чтобы убрать несогласованные сооружения. Его особняк, который находится недалеко от национального парка Пенеда-Жереш, оценивают в 2,7 млн евро.

Вернувшись в "Ман Юнайтед" португалец сходу влился в состав. В шести матчах АПЛ этого сезона на его счету несколько решающих голов. Особняком стоит камбэк в лигочемпионском матче против "Аталанты" на Олд-Траффорде, в котором португалец стал автором победного мяча. В эту субботу "Юнайтед" ожидает выездной матч АПЛ против лондонских "шпор".

Ранее Фокус сообщал, что португальского футболиста "МЮ" удостоили награды лучшего игрока сентября в АПЛ. Среди прочих, в списке претендентов значился Мо Салах из "Ливерпуля" и Жоау Канселу, конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити". Роналду выложил фото трофея в соцсетях и поблагодарил фанатов.