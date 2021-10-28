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Роналду придется снести часть особняка за 2,7 млн евро из-за незаконного строительства (фото)

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роналду криштиану

Футболисту дали срок до марта, чтобы убрать несогласованные сооружения. Его особняк, который находится недалеко от национального парка Пенеда-Жереш, оценивают в 2,7 млн евро.

В Португалии футболист Криштиану Роналду построил теннисный корт и пристройку, не получив при этом соответствующего разрешения от властей поселка Терраш-ди-Бору в округе Брага. Об этом сообщает Marca.

Из-за этого Роналду, который в нынешнем сезоне вернулся в Манчестер, будет вынужден сократить часть территории, занимаемой особняком.

Местный мэр Мануэль Тибо объяснил, что ранее Роналду "представил проект строительства, который был одобрен. Однако в дальнейшем за границами согласованной площади появились дополнительные постройки".

роналду криштиану, особняк

Футболисту дали срок до марта следующего года, чтобы убрать несогласованные сооружения. Его особняк, который находится недалеко от национального парка Пенеда-Жереш, оценивают в 2,7 млн евро.

Вернувшись в "Ман Юнайтед" португалец сходу влился в состав. В шести матчах АПЛ этого сезона на его счету несколько решающих голов. Особняком стоит камбэк в лигочемпионском матче против "Аталанты" на Олд-Траффорде, в котором португалец стал автором победного мяча. В эту субботу "Юнайтед" ожидает выездной матч АПЛ против лондонских "шпор".

Ранее Фокус сообщал, что португальского футболиста "МЮ" удостоили награды лучшего игрока сентября в АПЛ. Среди прочих, в списке претендентов значился Мо Салах из "Ливерпуля" и Жоау Канселу, конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити". Роналду выложил фото трофея в соцсетях и поблагодарил фанатов.